Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114645
ALTIN
161.296
DOLAR
3.7498
STERLİN
5.1444
EURO
4.5487
Sürekli aç olmanızın 6 nedeni
Sürekli acıkmanızın nedeni bu olabilir!
Çocuğunuza abartılı doğum günleri yapmayın!
Çocuğunuza abartılı doğum günleri yapmayın!
Her 4 çalışandan birinde görülüyor
Her 4 çalışandan birinde görülüyor
“Ekmeksiz diyet olmaz”
“Ekmeksiz diyet olmaz”
Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı
Daha lezzetli yemek yapmanın 20...

ELAM, Lillikas'ın da önünde

Fileleftheros gazetesi, Yunan GPO şirketinin bin 400 kişinin katılımıyla 8-11 Ocak tarihlerin arasında gerçekleştirdiği ankete geniş yer verdi.

14 Ocak 2018 Pazar 14:54
ELAM, Lillikas'ın da önünde
banner10

Güney Kıbrıs’ta ilk turu 28 Ocak ikinci turu ise 4 Şubat’ta gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine ilişkin anketler Rum basınında geniş yer bulmaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi, Yunan GPO şirketinin bin 400 kişinin katılımıyla 8-11 Ocak tarihlerin arasında gerçekleştirdiği ankete geniş yer verdi.

Ankete göre, seçimin ilk turunda kime oy verilecekleri sorulan katılımcıların yüzde 36’sı Nikos Anastasiadis, yüzde 24,5’i Stavros Malas ve yüzde 23,5’i Nikolas Papadopulos yanıtını verdi.

Aynı soruya yüzde 4,7 Hristos Hristu (ELAM) ve yüzde 2,6’sı Yorgos Lillikas yanıtını verirken, geriye kalanları diğer adaylara oy vereceklerini açıkladılar.

Gazete, ikinci tura Anastasiadis-Malas ikilisinin çıkması durumunda ise oy dağılımının, Anastasiadis: yüzde 45, Malas: yüzde 39,1, Hiçbiri: yüzde 12,1 ve Bilmiyorum-Cevaplamıyorum: yüzde 3,8 şeklinde sıralandığını aktardı.

Ankete göre, Anastasiadis ile Papadoulos’un ikinci tura çıkmaları durumunda ise oy dağılımı şu şekilde olacak: Anastasiadis: yüzde 41,5, Papadopulos: yüzde 37, Hiçbiri: yüzde 14,9 ve Bilmiyorum-Cevaplamıyorum: yüzde 6,6.

Politis gazetesi ise “Noverna” şirketi tarafından 835 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir ankete manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdi.

2-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen söz konusu anketin sonuçları da Nikos Anastasiadis’in ilk turu yüzde 32,1 oy oranıyla birinci tamamlayacağını, Malas’ın yüzde 18,6 oy oranıyla ikinci, Papadopulos’un ise yüzde 14,5 ila üçüncü sırayı alacağını iddia etti.

İkinci tura ilişkin Anastasiadis-Malas senaryosunda oy oranları yüzde 43,3’e yüzde 25,1 olarak öngörülürken, Anastasiadis-Papadopulos senaryosunda ise oranlar yüzde 40,9’a 25,2 şeklinde ortaya çıktı.

Kathimerini gazetesi ise, “Symmetron Market Research” adına 8-12 Ocak tarihleri arasında 810 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, diğerlerinden farklı olarak Papadopulos’u ilk turun ikincisi olarak gösterdi.

Gazetenin anketine göre ilk turda Anastasiadis yüzde 34,4, Papadopulos yüzde 22,6, Malas yüzde 21,2, Hristos Hrsitu yüzde 4,3, Lillikas yüzde 3,5 oy oranı alırken, karasızların oranı yüzde 5,8 ve oy vermeyecek olanların oranı ise yüzde 6,7 olarak ortaya çıktı.

Ankete göre, ikinci tur senaryolarının ilkinde Anastasiadis yüzde 42-Papadopulos yüzde 32 ve ikincisinde ise Anastasiadis yüzde 46-Malas yüzde 29 oy alacak.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hristodulidis Türkiye’nin MED7 Toplantısı sonuç bildirgesine tepkisine yanıt verdi
Hristodulidis Türkiye’nin MED7 Toplantısı sonuç bildirgesine tepkisine yanıt verdi
Eurogroup Eski Başkanı’nın açıklamasına tepkiler sürüyor
Eurogroup Eski Başkanı’nın açıklamasına tepkiler sürüyor
Anastasiadis: “MEB’de tehdit saptamadım”
Anastasiadis: “MEB’de tehdit saptamadım”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim