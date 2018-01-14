ELAM, Lillikas'ın da önünde

Güney Kıbrıs’ta ilk turu 28 Ocak ikinci turu ise 4 Şubat’ta gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine ilişkin anketler Rum basınında geniş yer bulmaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi, Yunan GPO şirketinin bin 400 kişinin katılımıyla 8-11 Ocak tarihlerin arasında gerçekleştirdiği ankete geniş yer verdi.

Ankete göre, seçimin ilk turunda kime oy verilecekleri sorulan katılımcıların yüzde 36’sı Nikos Anastasiadis, yüzde 24,5’i Stavros Malas ve yüzde 23,5’i Nikolas Papadopulos yanıtını verdi.

Aynı soruya yüzde 4,7 Hristos Hristu (ELAM) ve yüzde 2,6’sı Yorgos Lillikas yanıtını verirken, geriye kalanları diğer adaylara oy vereceklerini açıkladılar.

Gazete, ikinci tura Anastasiadis-Malas ikilisinin çıkması durumunda ise oy dağılımının, Anastasiadis: yüzde 45, Malas: yüzde 39,1, Hiçbiri: yüzde 12,1 ve Bilmiyorum-Cevaplamıyorum: yüzde 3,8 şeklinde sıralandığını aktardı.

Ankete göre, Anastasiadis ile Papadoulos’un ikinci tura çıkmaları durumunda ise oy dağılımı şu şekilde olacak: Anastasiadis: yüzde 41,5, Papadopulos: yüzde 37, Hiçbiri: yüzde 14,9 ve Bilmiyorum-Cevaplamıyorum: yüzde 6,6.

Politis gazetesi ise “Noverna” şirketi tarafından 835 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir ankete manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdi.

2-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen söz konusu anketin sonuçları da Nikos Anastasiadis’in ilk turu yüzde 32,1 oy oranıyla birinci tamamlayacağını, Malas’ın yüzde 18,6 oy oranıyla ikinci, Papadopulos’un ise yüzde 14,5 ila üçüncü sırayı alacağını iddia etti.

İkinci tura ilişkin Anastasiadis-Malas senaryosunda oy oranları yüzde 43,3’e yüzde 25,1 olarak öngörülürken, Anastasiadis-Papadopulos senaryosunda ise oranlar yüzde 40,9’a 25,2 şeklinde ortaya çıktı.

Kathimerini gazetesi ise, “Symmetron Market Research” adına 8-12 Ocak tarihleri arasında 810 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, diğerlerinden farklı olarak Papadopulos’u ilk turun ikincisi olarak gösterdi.

Gazetenin anketine göre ilk turda Anastasiadis yüzde 34,4, Papadopulos yüzde 22,6, Malas yüzde 21,2, Hristos Hrsitu yüzde 4,3, Lillikas yüzde 3,5 oy oranı alırken, karasızların oranı yüzde 5,8 ve oy vermeyecek olanların oranı ise yüzde 6,7 olarak ortaya çıktı.

Ankete göre, ikinci tur senaryolarının ilkinde Anastasiadis yüzde 42-Papadopulos yüzde 32 ve ikincisinde ise Anastasiadis yüzde 46-Malas yüzde 29 oy alacak.