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ELAM ve APOEL, sınır kapılarının tümünün kapatılması için eylem yapacak

Aşırı sağcı ELAM ve APOEL futbol takımının aşırı sağcı taraftar grubu, sınır kapılarının tümünün kapatılması için, Güney Lefkoşa’daki “Solomon Meydanı”ndan başlayarak bir yürüyüş gerçekleştirecek.

03 Mart 2020 Salı 16:07
209 Okunma
ELAM ve APOEL, sınır kapılarının tümünün kapatılması için eylem yapacak

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren aşırı sağcı ELAM ile APOEL futbol takımının aşırı sağcı taraftar grubunun, yarın sınır kapılarının tümünün kapatılması için eylem yapacağı öğrenildi.

Eylemciler, Güney Lefkoşa’daki “Solomon Meydanı”nda toplanacak ve sınır kapılarının kapatılması talebiyle protesto gerçekleştirecek.

Aşırı sağcı protestonun, Rum Bakanlar Kurulu’nun ‘koronavirüs salgınını’ bahane ederek bazı sınır kapılarını geçişlere kapatma kararı sonrası Lokmacı Sınır Kapısı’nda toplanan barış yanlısı aktivistlerin gerçekleştirdiği eyleme karşı bir duruş sergilemek adına gerçekleşeceği düşünülüyor.  

Anahtar Kelimeler:
ELAMAPOELSınır Kapıları
Yorumlar
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Hüseyin MANKIR 2020-03-03 16:19:54

3 gun sonra euro yukseldı dıye gelır benzın istersiniz :)

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vatanperver 2020-03-03 16:38:38

Sinir kapilarinin tumunun kapanmasi ile en buyuk zarari kacakcilar gorecek diyecegim ama onlar bir yolunu yine bulurlar.

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asd 2020-03-03 16:52:48

Zereda corona virisü TC lidir geçemeycek barikattan ne halsiniz gavvolem. Anlayın artık Türkün Türkden başka dostu yoktur. Gerçi artık bir birimizide yer olduk bunun içinde insanların bir birine saygısı galmamış artık. Keşkede açmasalar şu kapıları.. Zaten kriz yaşarlardı kazandıkları eurolarla tabi yeylim içelim bunun içinde sonra sonrada istemeylim bunları ohh bee !

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