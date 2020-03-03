ELAM ve APOEL, sınır kapılarının tümünün kapatılması için eylem yapacak

Aşırı sağcı ELAM ve APOEL futbol takımının aşırı sağcı taraftar grubu, sınır kapılarının tümünün kapatılması için, Güney Lefkoşa’daki “Solomon Meydanı”ndan başlayarak bir yürüyüş gerçekleştirecek.