ELAM ve APOEL, sınır kapılarının tümünün kapatılması için eylem yapacak

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren aşırı sağcı ELAM ile APOEL futbol takımının aşırı sağcı taraftar grubunun, yarın sınır kapılarının tümünün kapatılması için eylem yapacağı öğrenildi.
Eylemciler, Güney Lefkoşa’daki “Solomon Meydanı”nda toplanacak ve sınır kapılarının kapatılması talebiyle protesto gerçekleştirecek.
Aşırı sağcı protestonun, Rum Bakanlar Kurulu’nun ‘koronavirüs salgınını’ bahane ederek bazı sınır kapılarını geçişlere kapatma kararı sonrası Lokmacı Sınır Kapısı’nda toplanan barış yanlısı aktivistlerin gerçekleştirdiği eyleme karşı bir duruş sergilemek adına gerçekleşeceği düşünülüyor.
3 gun sonra euro yukseldı dıye gelır benzın istersiniz :)
Sinir kapilarinin tumunun kapanmasi ile en buyuk zarari kacakcilar gorecek diyecegim ama onlar bir yolunu yine bulurlar.
Zereda corona virisü TC lidir geçemeycek barikattan ne halsiniz gavvolem. Anlayın artık Türkün Türkden başka dostu yoktur. Gerçi artık bir birimizide yer olduk bunun içinde insanların bir birine saygısı galmamış artık. Keşkede açmasalar şu kapıları.. Zaten kriz yaşarlardı kazandıkları eurolarla tabi yeylim içelim bunun içinde sonra sonrada istemeylim bunları ohh bee !