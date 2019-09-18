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ELAM’dan İslami giysilerin yasaklanması için yasa önerisi

Rum Ulusal Halk Cephesi ELAM’ın, İslami giysilerin kamu alanlarında ve devlet okullarında yasaklanması için dün Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’ne bir yasa önerisi sunduğu haber verildi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 11:56
ELAM’dan İslami giysilerin yasaklanması için yasa önerisi

Alithia gazetesinin haberine göre, konuyla ilgili açıklamasında Avrupa’daki İslami terördeki hızlı artışa işaret eden ELAM, Kıbrıs’ın güneyindeki suç oranlarında son yıllarda meydana gelen artışın halkın güvenlik ve sükûnet huzur duygusunu bozduğunu savundu.

Açıklamasında, Avrupa Mahkemesinin benzer durumlarla ilgili kararına da atıfta bulunan ELAM, öneriyle amaçlananın “iki cinsiyet arasındaki eşitsizliğin” kaldırılması olduğunu iddia etti. Açıklamada, “Çünkü İslami başörtüsü baskı unsuru teşkil ediyor. Aynı zamanda kadınların boyun eğmesini, erkeklere göre bulunduğu dezavantajlı konumu ve kadınlık onurunun ihlal edilmesini sembolize ediyor” denildi.

(TAK)

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Anahtar Kelimeler:
ELAMIslamYasakYasaöneri
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