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Eldik tankı devrildi 5 asker yaralandı

Yunan Alayı’na (ELDİK) ait bir tank, tatbikata gittiği sırada devrildi

23 Haziran 2018 Cumartesi 14:49
Eldik tankı devrildi 5 asker yaralandı

Yunan Alayı’na (ELDİK) ait bir tank, tatbikata gittiği sırada devrildi, içerisindeki 5 Yunan askeri yaralandı.

Rum radyosu kazanın, bu sabah Lefkoşa (Rum kesimi) bölgesindeki “Ksinthus” atış alanı yolunda meydana geldiğini duyurdu.

Yunan Kara Kuvvetleri, devrilen ve içerisindeki 5 askerin yaralandığı tankın, RMMO’nun “NİKİTİS-DİMİTRA” kod isimli askeri tatbikatına iştirak etmek üzere “Ksinthus” atış alanına gitmekte olduğunu açıkladı. 

Yaralanan askerlerin Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’ne kaldırıldığı, durumlarının iyi olduğu ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi. 

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