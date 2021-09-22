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Elektrik Faturalarında Yüzde 10’luk İndirim

Güney Kıbrıs’taki tüketicilerin elektrik faturalarında, iki ay içinde yüzde 10’luk bir azalma göreceği belirtildi. 

22 Eylül 2021 Çarşamba 13:58
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Elektrik Faturalarında Yüzde 10’luk İndirim

Alithia gazetesi, elektrik faturalarındaki indirim konusunun Rum Meclisi Enerji Komitesi’nin dünkü toplantısında ele alındığını yazdı

.Haberde ayrıca elektrik faturalarındaki yüzde 10’luk indirimin, Rum Elektrik İdaresi’ne (AİK) yönelik maliyetinin 24 milyon Euro olacağını da belirtti. 

Habere göre ticari işletmelere yönelik indirim ise yüzde 6.8 oranında olacak.

Haravgi gazetesine göre, AKEL Milletvekili Kostas Kosta toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, yüzde 10’luk indirimin geçici bir çözüm olduğunu ve sorunu çözmediğini ifade etti. 

Kosta konuşmasında sorunun nihai çözümüne yönelik önerilerden de söz etti. 
 

Anahtar Kelimeler:
Elektrik FaturalarıGüney Kıbrıs
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