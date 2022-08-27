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Elektrik kabloları döşenmesi projesi başladı

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’i enerji alanında birbirine bağlayacak olan elektrik kabloları döşenmesi projesi başladı.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 11:32
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Elektrik kabloları döşenmesi projesi başladı


Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in elektrik üretimini deniz altından döşenecek kablolarla birbirine bağlaması öngörülen “Euroasia Interconnector” projesinin başladığı bildirildi.

İsrail’de üretilen elektrik enerjisinin deniz altı kablo sistemiyle Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a aktarılması projesi olan “Euroasia Interconnector” projesinin, gerekli tüm izinlerin alınması sonrasında hayat bulmaya başladığını duyurdu.

PROJE, 1 AĞUSTOS TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLADI

Alithia gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in elektrik şebekelerini deniz altı kablolar aracılığıyla bağlayacak ve 2 bin megavat gücündeki projenin gerekli tüm izinleri sağlamasıyla birlikte 1 Ağustos tarihinden itibaren başlandığını vurguladı.

Projenin ilk aşamasının Güney Kıbrıs ile Girit adası arasındaki kabloların döşenmesi olduğunu ve bu kısmın 2026 yılında tamamlanmasının öngörüldüğünü vurgulayan gazete, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki kabloların döşenmesi ve trafo merkezlerinin oluşturulması şeklindeki ikinci kısmın ise önümüzdeki bir-iki yıl içerisinde hazır olacağı iddiasında bulundu.

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