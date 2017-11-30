Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103984
ALTIN
160.732
DOLAR
3.9270
STERLİN
5.3023
EURO
4.6734
Bedeninizi bu cihaz belirleyecek!
Bedeninizi bu cihaz belirleyecek!
Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?
Tırnak yemeği bırakabilirsiniz!
Bu kez doktorları uyardı: Hamilelere şeker yüklemesi yapmayın
Canan Karatay'dan bu kez doktorlara...
Facebook yüzünüzün resmini isteyebilir
Facebook yüzünüzün resmini isteyebilir
'Kadınlar mükemmel şoför ama ortam çok riskli"
'Kadınlar mükemmel şoför ama..."

Eleni Loizidu, açığa alındı!

Eleni Loizidu: “Yalnız Ruslarla değil İngilizler ve Amerikalılarla da benzer dostluk ilişkilerim var”

30 Kasım 2017 Perşembe 13:23
Eleni Loizidu, açığa alındı!
banner10

Rusya Başsavcılığı ile yetkisini aşacak şekilde işbirliği yaptığı  gerekçesiyle gündeme oturan ve hakkında soruşturma açılan Rum Savcı Eleni Loizidu, Başsavcı Kostas Kliridis’in teklifiyle açığa alındı. Loizidu “Amerikalılar ve İngilizler ile de aynı dostluk ilişkilerim var” diyerek kendini savundu.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Eleni Loizidu,  Rusya Başsavcılığı’ndan bazı kişilerle arasındaki elektronik posta yazışmalarının basına sızmasından sonra Başsavcı Kostas Kliridis’in tavsiyesiyle açığa alındı. 

Loizidu, İngiliz “Guardian” gazetesine, elektronik posta yazışmalarının cımbızla seçilerek basına sızdırıldığını söyledi ve “yalnızca Ruslarla değil, İngilizlerle de Amerikalılarla da aynı dostluk ilişkilerim var” dedi. İşini iyi yaptığına inandığını söyleyen Loizidu “Rusya’dan, birkaç votka ve biraz da çikolatadan başka hediye almadığını” söyledi. Loizidu elektronik posta yazışmalarının, bazı zengin Rusların Rusya’ya iadesiyle ilgili askıdaki meseleler yüzünden “hacklandığına” inandığını da söyledi. 

Haberde Rum polisinin, elektronik yazışmaların çalınıp basına sızdırılması konusunda soruşturma başlattığı, Rum Bakanlar Kurulu’nun da Loizidu hakkında disiplin soruşturmasını yürütmek üzere Gümrük Dairesi Müdürü Dimitris Hacikosti’yi atadığı kaydedildi. 
Politis, Loizidu’nun Rus medyasına sızan elektronik postalarının içeriğiyle ilgili haberleri manşete taşımayı bugün de sürdürdü.

Gazete “Putin’in Seçilmesine  Bayram Etti.. Savcı ‘Objektif’ten Başka Her Şeydi” başlığını attığı haberinde yine çeşitli örneklere yer vererek “‘Love, Eleni’ veya ‘En İçten Saygılarımla’ şeklindeki kapanış cümlelerini sadece Ruslara yazdığı iletilerde kullandığına dikkat çekti.
Alithia haberini birinci sayfasından, fotoğraflı ve şu başlık ve spotlarlarla aktardı: “email Sızması Konusunda… Eleni Loizidu’yla İlgili Araştırmalar başladı… Disiplin Soruşturması Gümrük Dairesi Müdürü’nün Elinde… Polis De Cezai Kovuşturma Yapıyor… Savcı Amerikalılarla da İngilizlerle de Aynı Dostluk İlişkilerim Var Diyor”  

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs sorununda işaret liderlerden gelecek!
Kıbrıs sorununda işaret liderlerden gelecek!
Siyasiler Hrisostomos'a tepki gösterdi
Siyasiler Hrisostomos'a tepki gösterdi
Sırf kalsınlar diye Rum Yönetimi tazminat ödemeye hazır!
Sırf kalsınlar diye Rum Yönetimi tazminat ödemeye hazır!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim