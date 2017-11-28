Eleni Loizidu’ya “Rus ajanı” suçlaması

Rum Başsavcılığı’nın iki numaralı yetkilisi Eleni Loizidu, Rum Yönetimi çalışanından çok Rus kovuşturma makamı gibi davrandığının ortaya çıkmasının ardından Rus ajanı olmakla suçlanıyor.

Politis “Eleni, Aşırı Hevesle Rusların Ajanı!” başlıklı haberinde, Rus medyasına sızdırılan elektronik posta mesajlarından, “ne protokollere, ne kurallara, ne devletler arası adli yardım anlaşmalarına saygı gösterdiği” anlaşılan Loizidu’nun, bazı mesajlarında Rus taleplerini yerine getirmede gösterdiği aşırı hevesin, “başka devlet çıkarına ajanlık sınırlarına dayandığını” yazdı.

Habere göre, Eleni Loizidu, Rusya Başsavcılığı’ndan 4 Eylül 2017’de L.B. Nevzlin isimli aranan şahısla ilgili mesaj aldı.

Loizidu, 8 Eylül tarihli cevabında, Nevzlin’in iade edilmemesinin garanti olabileceği Avrupa ülkelerinde araştırma yaptığını ve bu ülkelerin Belçika, İngiltere, Fransa ve İsviçre olduğunu yazdı. Loizidu ayrıca Interpol’ün de bahse konu kişinin kırmızı bültenini iptal ettiğini bildirdi.

“OĞLUM DIŞINDA BAŞLICA KAYGIM RUS BAŞSAVCILIĞI’NIN MESELELERİDİR”

Gazete, Güney Kıbrıs ekonomisinin çöktüğü 2013’te Vladimir Zimin isimli Rus Başsavcılığı yetkilisine gönderdiği mesajda “Oğlum dışında başlıca kaygım, Rus Başsavcılığı’nın meseleleridir” ifadesine yer veren Loizidu’nun Rum polisinin “kendisine sorun çıkardığından” şikayet ettiğini ve Zimin’e, dönemin yeni İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos’ya yaklaşması telkininde bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Eleni Loizidu, 20 Mart 2017 tarihinde Moskova Hukuk Dairesi’nden Aleksander Maliufin isimli kişiyle yazışmasında, AB’nin, Güney Kıbrıs’ın Rusya ile ilişkilerini bozmaya çalıştığını iddia etti.

OSADCHİY’NİN, TAKDİRLERİNİ ŞAHSEN İLETME İSTEĞİ

Haberde, Güney Kıbrıs’taki Rus Büyükelçiliği’nin 2015’te Rum Başsavcı Kostas Kliridis’e gönderdiği ve dağıtımını Loizidu’ya da yaptığı bir mektuba da işaret edildi.

Rum Hukuk Dairesi’nin Rus makamlarına ve Güney Kıbrıs’taki Rus Büyükelçiliği’ne yaptığı yardımlardan dolayı Kliridis’e teşekkür edilen mektupta, Eleni Loizidu ile de bir görüşme ayarlandığı ve Büyükelçi Osadchiy’in Loizidu’ya takdirlerini şahsen ilettiği bildirildi.

"KLİRİDİS’İN DE RIZASI VARDI.. HALA HİYERARŞİDE İKİNCİ SIRADA"

Gazete, söz konusu mektubun alıcısının Kostas Kliridis olması ve Loizidu’nun binlerce elektronik postasının dağıtımının Rum Başsavcılığı’na da yapılması nedeniyle Loizidu’nun Rus taleplerini yerine getirirken Rum Hukuk Dairesi’nden tamamen ayrı hareket etmediği ve Başsavcılığın rızasıyla hareket ettiği yorumu yaptı.

“Başsavcılığı Kim Kontrol Edecek… Başsavcı Kostas Kliridis’in Tepkisi Çok Hayal Kırıcı” başlığıyla manşetten verilen haberde ise Pazar günü yayınlanan skandal habere dün tepki veren Kliridis’deki bu gecikmenin de hayal kırıklığı yarattığı belirtildi.

KLİRİDİS 24 SAAT SESSİZ KALDI

Haberde, Kliridis’in, Eleni Loizidu’nun elektronik posta yazışmalarının Comporomat isimli Rus web sitesinde yayınlanması olayı hakkında 24 saatlik suskunluktan sonra açıklama yapmasına dikkat çekildi.

Önce “yasadışı müdahale ve yasadışı elde edilmiş elektronik yazışmaların yasadışı yayınlanması ihtimalinden” söz ettiği bir açıklama yapan Kliridis’in daha sonra Loizidu’nun kaçakların iadesi birimindeki görevinden alındığını ve disiplin suçu işleyip işlemediğine dair araştırma başlatıldığı yönünde ikinci bir açıklama yaptığı kaydedildi.

Kliridis ayrıca Rum polisinin, elektronik posta verilerinin çalınması ve yayınlanmasına dair araştırma başlattığını belirtti.

Gazete “Savcı görevinde kalmaya ve hiyerarşide ikinci sırada olmaya devam ederken, Moskova ile tuhaf ilişkilerine dair bağımsız bir araştırma yapılması mümkün mü?” sorusunu yöneltti.