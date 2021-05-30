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“Elimizdeki bütün enstrümanları kullanmaya hazırız”

30 Mayıs 2021 Pazar 13:13
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“Elimizdeki bütün enstrümanları kullanmaya hazırız”

 Avrupa Komisyonu Başkanı Charles Michel haftalık Kathimerini’ye verdiği mülakatta “AB’nin, davranışını değiştirmesi için Türkiye’ye karşı elindeki enstrümanları kullanmaya hazır olduğunu” söyledi.

Gazeteye göre, Türkiye ile olumlu ajanda konusuna değinirken “Türkiye’nin niyetleri konusunda ‘çekimser olmaya devam ettiğini” söyleyen Michel “Türk makamlarına çok güçlü bir ortak tez sunma fırsatı bulduk” dedi, şunları ekledi:

“27 ülkeyle, özellikle de Kıbrıs ve Yunanistan ile sıkı işbirliği içerisinde hazırlandık ve şu net mesajı verdik: olumlu bir ajandaya hazırız ancak bu niyetimiz şerhlidir. Bu, çeşitli alanlarda –özellikle de Türk-Yunan ilişkilerinde ve Kıbrıs sorununda, insan haklarında ilerleme kaydedilmesi halinde uygulanacaktır. Türkiye’nin davranışına bağlı olacak.

Geçmişte ileri doğru bir adım, sonra iki yanlış adım attığını gördük, dolayısıyla saf değiliz. Türkiye komşudur, NATO üyesidir ancak Türkiye’nin -Libya, Suriye ve Kafkasların da parçası olduğu- ortak Avrupa çıkarına yönelik olumlu bir tavır sergilemesini güvenceye almak AB için temeldir. Tavrını etkilemek için elimizdeki bütün enstrümanları kullanmaya hazırız.”

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