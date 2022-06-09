Emilianidu için 3 günlük yas ilan edildi

Alithia gazetesi, Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında, dünden başlamak suretiyle cenazenin gerçekleşeceği yarına kadar 3 gün süreyle yas ilan edilmesinin kararlaştırıldığını yazdı.

Gazete, yas süresince tüm resmi etkinliklerin erteleneceğini, bayrakların yarıya indirileceğini, devlet yetkililerinin herhangi bir etkinliğe katılmayacağını ve Çalışma Bakanlığı’nda taziye defteri açılacağını kaydetti.

Haberde, cenaze töreninin yarın, saat 11.00’da Strovolo’daki Ayasofya Kilisesi’nde gerçekleştirileceği ve Emilianidu’nun naaşının, cenaze öncesinde sabah 08.00-10.00 arasında halkın dua edebilmesi için ziyarete açık olacağı ifade edildi.