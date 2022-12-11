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"En azından iç konularda vicdanım rahat..."

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, başkanlık görevinden, birinci hedef olarak koyduğu Kıbrıs sorununun çözümünü sağlayamadan ayrılacak olmanın yükünü taşıdığını açıkladı.

11 Aralık 2022 Pazar 10:01
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"En azından iç konularda vicdanım rahat..."



Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Yunan “Ta Nea” gazetesine verdiği röportajda Kıbrıs sorunu ve diğer konulara ilişkin açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Anastasiadis röportajında özetle, başkanlık görevini, başlıca hedef olarak koyduğu Kıbrıs sorununun çözümünü başaramadan bırakacak olmanın yükünü taşıyacağını belirtirken Kıbrıs sorununun çözülebilmesi için insanüstü bir çaba sarf ettiğini ve o dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla önemli bir ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Türkiye’nin müdahaleleri ve garantilerin devam etmesindeki ısrarı sebebiyle Crans Montana’daki müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığı iddialarını da yineleyen Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antoio Guterres’in ise Kıbrıs sorunu gibi “çok kritik bir soruna çok az zaman ayırdığını” öne sürdü.

Anastasiadis, Guterres’in Crans Montana’daki yemeğin ertesi günü, yani 7 Haziran 2017 tarihinde, G20 zirvesine katılmak zorunda olduğunu ve beklentilerin Guterres’in, müzakereleri bitirmesi değil ertelemesi ve diyaloğun devamını istemesini istemesi yönünde olduğunu ifade etti.

Sonrasında müzakerelerin yeniden başlaması adına çok çaba sarf ettiği iddiasında da bulunan Anastasiadis, müzakerelerin yeniden başlamamasının sebebi olarak ise Türkiye’yi gösterdi.

Anastasiadis söyleşisinin devamında, kendi başkanlığı döneminde birçok ekonomik sorunun üstesinden gelindiğini ve “en azından iç konulara dair vicdanının rahat olduğunu” sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısRum YönetimiNikos AnastasiadisBaşkanlıkMüzakere
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