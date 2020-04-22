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En çok ihlal Baf’ta

Kıbrıs’ın güneyinde polis, 21 Nisan saat 18.00’den 22 Nisan sabah saat 06.00’a kadar toplam 4.499 sürücü ve yayanın kontrolünü gerçekleştirdi ve toplam 70 ceza kesti.

22 Nisan 2020 Çarşamba 14:31
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En çok ihlal Baf’ta

Kıbrıs’ın güneyinde polis, 21 Nisan saat 18.00’den 22 Nisan sabah saat 06.00’a kadar toplam 4.499 sürücü ve yayanın kontrolünü gerçekleştirdi ve toplam 70 ceza kesti.

Kıbrıs Haber Ajans’ına bilgi veren polis basın sözcüsü; Lefkoşa’da 1.396 kontrol, 15 ceza, Limasol’da 716 kontrol, 12 ceza, Larnaka’da 548 kontrol, 16 ceza, Baf ilçesinde 1087 kontrol, 18 ceza, Mağusa’da 263 kontrol, 6 ceza Omorfo ilçesinde 80 kontrol ve ceza kesilmediğini söyledi.

Sözcü, polisin ayrıca denetimler çerçevesinde 756 yer ve binada kontrol yapıldığını; ceza kesilmediğini duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısPolis
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