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En çok tatil yapan AB ülkesi onlar oldu

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin arasında hafta sonları dışındaki resmi tatil günleri sayısında Güney Kıbrıs birinci sırada yer alıyor.

26 Ağustos 2018 Pazar 13:18
En çok tatil yapan AB ülkesi onlar oldu

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin arasında hafta sonları dışındaki resmi tatil günleri sayısında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Slovakya birinci sırada yer alıyor. Merkezi İngiltere’de olan Esri UK tarafından 28 AB ülkesine ilişkin gerçekleştirilen araştırma, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde 15 resmi tatil gününün olduğunu gösterdi. Yunanistan, Malta ve Litvanya ile 14 resmi tatil günüyle ikinci sırada yer alıyor. En az İngiltere Öte yandan, en az resmi tatil ise, 8 gün ile İngiltere ve 9 gün ile İrlanda’da görülüyor. Esri UK, AB ülkelerinde haftalık çalışma saatlerini de araştırdı. Buna göre, haftada en çok İngiltere’de çalışılıyor. İngiltere’de halk haftada ortalama 42.1 saat çalışıyor. Haftalık çalışma saatleri açısından İngiltere’yi 41. 6 saatle Güney Kıbrıs Rum Kesimi, 41.3 saatle Avusturya ve 41 saatle Yunanistan ve Portekiz izliyor. Bu arada, AB ülkeleri arasında en kısa haftalık çalışma süresi ise 37.8 saatle Danimarka’da kaydedildi.


 

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En çok Tatil Yapan AB ülkesiGüney KıbrısHaberResmi Tatil
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