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En çok turist Ukrayna'dan geldi!

Rum tarafına 2017’de giden turist sayısının 3 milyon 600 bin olduğu bildirildi...

18 Ocak 2018 Perşembe 14:35
En çok turist Ukrayna'dan geldi!
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Rum tarafına 2017’de giden turist sayısının 3 milyon 600 bin olduğu bildirildi.

Fileleftheros, Rum İstatistik Dairesi verilerine dayanarak 2016’da 3 milyon 186 bin 531 olan turist sayısının 2017’de yüzde 14,6 artarak, 3 milyon 600 bine ulaştığını yazdı.

Habere göre, İngiltere’den gelen turist sayısı yüzde 8,3 artarak 1 milyon 253 bin 839’a; Rusya’dan gelen turist sayısı yüzde 5,5 artarak 824 bin 494’e yükseldi. İsrail’den gelen turist sayısı 261 bin 966’ya Almanya’dan gelen turist sayısı 188 bin 826’ya ulaştı. Buna karşılık Ukrayna’dan gelen yolcularda yüzde 22,6; Fransa’dan yüzde 15,6 ve Belçika’dan yüzde 4,1 oranında azalma gözlemlendi.

Aynı gazete, 2017’de yurt dışına seyahat eden Rum sayısının da yüzde 11 oranında artarak 1 milyon 407 bin 227 olarak gerçekleştiğini yazdı. 2016’da yurt dışına turist olarak çıkış yapan Rum sayısının 1 milyon 267 bin 968 olduğu belirtildi.

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