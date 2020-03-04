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Enerji Bakanı’nda virüs şüphesi!

Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, corona virüsü şüphesi nedeniyle karantina altına alındı.

04 Mart 2020 Çarşamba 13:48
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Enerji Bakanı’nda virüs şüphesi!

Güney Kıbrıs Hükümet sözcüsü Kiriakos Kusios’un yaptığı açıklamaya göre,  Yorgos Lakkotripis kısa süre önce İtalya’nın kuzeyine seyahat etmişti ve virüs için önlemler alıyordu.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Konstantinos Ioannu ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Lakotripis’in geçen Cuma günü kuzey İtalya’ya yaptığı geziden sonra corona virüs önlemlerini uyguladığını söyledi.

İoannu ayrıca, Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in her iki çocuğunun da önlem aldığını söyledi.

Çeviri: Voice Türkçe Haberler

Son Güncelleme: 04.03.2020 14:51
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsKıbrıs Koronavirüs
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