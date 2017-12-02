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“Enerji konusunda sınırlı kaldılar”

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bir araya geldi.

02 Aralık 2017 Cumartesi 15:07
“Enerji konusunda sınırlı kaldılar”
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Fileleftheros ve diğer gazeteler, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen’in dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’le, ağırlıklı olarak enerji konusu olmak üzere Kıbrıs sorunu ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina ziyaretini görüştüğünü yazdılar.

Gazete, Cohen’in dün Anastasiadis ve Kasulidis’le gerçekleştirdiği görüşmelerde ABD’nin de, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik herhangi bir beklenti olup olamayacağın anlamak için, Rum tarafı ve Yunanistan gibi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atina ziyaretini beklediğinin ortaya çıktığını yazdı.

ABD ile Türkiye arasında patlak veren yeni kriz sebebiyle Rum tarafının ABD’den, Türkiye’ye Kıbrıs sorununa yönelik herhangi bir girişim gerçekleştirmesini bekleyemeyeceği yorumunda bulunan gazete, bu sebepten ötürü Cohen’in temaslarında ağırlıklı olarak ikili ilişkiler ve Güney Kıbrıs’ın bölgede üstlenebileceği rolün ele alındığını belirtti.

Habere göre, Anastasiadis-Cohen görüşmesi sonrasında açıklamada bulunan Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, çok iyi geçen görüşmede güvenlik ve savunma konularının ele alındığı ifade etti.

ABD’nin Güney Kıbrıs’ın bölgede güvenlik kaynağı olduğunu kabul etmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Hristodulidis, bu çerçevede, Yunanistan hükümetiyle işbirliği içerisinde gerçekleştirilen ve Ocak ayında da gerçekleştirilmesi beklenen üçlü zirvelerin görüşmede ele alındığını vurguladı.

Hristodulidis, görüşmede Güney Kıbrıs’ın bu konularda Almanya, İtalya ve Fransa gibi AB üyesi ülkelerle gerçekleştirdiği işbirliğinin de gündeme geldiğini belirtirken Kıbrıs sorununa ilişkin olarak ise, olası bir Konferansın başarıya ulaşabilmesi için uygun hazırlığın yapılması gerektiğinin altının çizildiğini ifade etti.

Anastasiadis ile Cohen’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la gerçekleştireceği görüşmenin önemli olduğu ve bazı sonuçlara varılmasını sağlaması umudunu da paylaştıklarını vurgulayan Hristodulidis, ikili ilişkiler ve enerji konularının da görüşmede ele alındığını aktardı.

Kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Hristodulidis, Cohen’in Kıbrıs sorununa ilişkin yeni bir şey iletmediğini ve Türkiye’yi kastederek, Güney Kıbrıs’ın enerji politikalarının üçüncü bir ülkenin kararlarına bağlı olmadığını, enerji planlarının sürdürüldüğünü savundu.

Gazete, Cohen’in Anastasiadis’ten, yaklaşık on gün önce, ülkesine dönerken Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri konusunda da bilgi istediğini de yazdı.

Habere göre Cohen, görüşme sonrasında açıklama yapmaktan kaçınmasına karşın, Anastasiadis’le görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Güney Kıbrıs’ta olmaktan ve Anastasiadis’le görüşmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Kıbrıs Sorunundaki Hareketlilik Göstermelik – Hükümet Cohen’in Yeni Hiçbir Şey Getirmediğini Kabul Etti”.

Alithia: “Çipras-Erdoğan Görüşmesinden Bir Şey Bekliyorlar”.

Politis: “Enerji Konusunda Sınırlı Kaldılar”.

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