Enerji, kültürel miras ve denizciliğe imza!

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün arasındaki ilk üçlü zirve dün Rum tarafında gerçekleştirildi. Rum gazeteleri taraflar arasında imzalanan anlaşmalar ve yapılan konuşmalar dışında, Kral Abdullah için alınan güvenlik önlemleri nedeniyle Lefkoşa’nın Rum kesiminde yaşanan trafik sorununa da dikkat çekti.

Politis “Ürdün İle De Üçlü (ittifak)… Zaten Yüklü Olan Lefkoşa Trafiği Kilitlendi” başlıklı haberinde, dünkü zirvede Ürdün, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi taahhüdünün, Kıbrıs sorunu ve bölgesel meselelerle ilgili ortak tezlerinin de yer aldığı “Lefkoşa Bildirgesi”ne imza atıldığını yazdı.

Habere göre zirve sırasında üç ülke arasında yenilenebilir enerjiyle ilgili işbirliği memorandumu, kültürel mirasın korunması anlaşması, Ürdün’ün verdiği denizcilik eğitimi ve gemi adamı belgelerinin Rum ve Yunan bandıralı gemilerde çalışabilme açısından tanınmasını öngören devletlerarası anlaşma imzalandı. Güney Kıbrıs ile Ürdün arasında ekonomik ve teknik işbirliği, yüksek eğitim kurumlarının denkliğinin karşılıklı tanınması, kamu sağlığı ve tıp işbirliği protokolü ile tarım ve tarımsal kalkınma alanlarında karşılıklı anlayış memorandumu imzalandı.

Kral Abdullah, Çipras ve Anastasiadis tarafından imzalanan “Lefkoşa Bildirgesi”nde Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün arasında, uluslararası hukuka tam saygı temelinde herhangi başka bir ülkenin de katılmasına olanak sağlayacak bir üçlü ortaklık kurulmasına karar verildiği kaydediliyor. Üçlü ortaklık prosedürünün dinamik olacağı, ihtiyaca göre gelişeceği kaydedilen Bildirge’de; kamu yanında özel sektöre, ilgilenen unsurlara da yoğunlaşacak bu ortaklığı genişletme, derinleştirme ve zenginleştirme kararlılığı” dile getirildi.

KUDÜS ANAHTAR

“Lefkoşa Bildirgesi”nde Kıbrıs müzakerelerinin devamına ve Rum yönetiminin “Ada’yı birleştirecek ve Kıbrıs’ın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güvenceye alacak çözüm yönündeki çabalarına” destek belirtildi, kapsamlı bir çözümün bölgedeki güvenliğe ve barışa da önemli katkı koyacağı kaydedildi. Bildirge’de Kudüs’ün statüsünün; iki devlet öngören kapsamlı anlaşma ile belirlenebileceği ortak tutumu yinelendi.

Ürdün’ün terörle mücadele ve ülkeye yönelik mülteci baskısını yönetme çabalarına destek belirtilen Bildirge’de, AB’nin 1 milyon 300 bin Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Ürdün’e destek olması gerektiği de yinelendi.

Gazete, Kral Abdullah’ın ve Aleksis Çipras’ın konvoyları için alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle Lefkoşa’nın Rum kesiminde çok yoğun iki ana arterde trafiğin kilitlendiği, saatlerce bekletilen araçların uzun kuyruklar oluşturduğu ve araçlardakilerin aşırı sinirlenip araçlarından dışarı çıktığı durumlar da yaşandığını kaydetti.

Alithia haberi “Kıbrıs-Yunanistan-Ürdün Arasında Tarihi Öneme Sahip Üçlü İşbirliği” başlığıyla aktardı ve Ürdün ile yapılan üçlü zirvede imzalanan ortak beyan ve anlaşmalar aracılığıyla Güney Kıbrıs’ın “coğrafik açıdan küçük olmasına karşın, bütün komşuları ile arasındaki iyi ilişkiler nedeniyle bölgede jeopolitik olguların şekillenmesindeki rolünün kurumsallaşmakta olduğunu” yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Ürdün Kralı Abdullah ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın basına yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre Anastasiadis zirvenin “üç ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan yararına olacak stratejik ve bölgesel işbirliğinin temellerini attığını”, imzalanan ortak Bildirge’nin de üç ülkenin güvenlik, barış ve refah işbirliği açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Rum ve Yunan hükümetlerinin, Ürdün’ün AB ile ortaklık işbirliğinin ileri götürülmesine desteğini teyit eden Anastasiadis, çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan Ürdün’ün AB tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Kral Abdullah dünkü zirveyi “çok verimli” bulduğunu açıkladı. Çok çetin ancak fırsatlar da sunan bir bölgede yaşadıklarını, bu fırsatları yakalayıp değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Rum ve Yunan hükümetlerinin, AB ile arasındaki ihracatın artırılması konusunda Ürdün’e destek vereceğini anlatan Abdullah, Ürdün’ün Kıbrıs sorunundaki tutumunu da ortaya koydu. Kıbrıs ülkesinin adil ve sürdürülebilir çözüm müzakerelerini desteklediğini belirtti. Ortadoğu’da barış ve istikrarın anahtarının Kudüs olduğunu, AB’nin bu çabalara destek vermesi gerektiğini söyledi.

Çipras ise dünkü zirvede, Doğu Akdeniz bölgesindeki meydan okumaların göğüslenmesi ve fırsatların yakalanması yönünde müstesna bir inisiyatif başlatıldığını, Güney Kıbrıs-Yunanistan-Ürdün üçlü işbirliğinin stratejik perspektife de sahip olması, bunun için de sağlam temellere oturtulması gerektiğini belirtti.

KRAL ABDULLAH’IN KIBRIS’LA BİLİNMEYEN İLİŞKİSİ

Fileleftheros, haberi “Temelleri Attılar… Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün Stratejik ve Bölgesel İşbirliğine Gidiyor… Anastasiadis, Çipras ve Abdullah Kıbrıs Sorunuyla İlgili Güçlü Mesaj Verdi” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete “Kral Abdullah’ın Kıbrıs’la Bilinmeyen İlişkileri… Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi’nde Gömülü Bulunan Kraliçe Adila Hüseyin” başlıklı haberinde ise, Rum Dışişleri eski Bakanı Erato Kozaku Markulli’nin dün RİK’e yaptığı açıklamada, Kral Abdullah’ın Kıbrıs’la bilinmeyen birçok ilişkisinden söz ettiğini yazdı.

Habere göre Markulli, Kral Abdullah’ın dedesi Şerif Hüseyin Bin Ali’nin 1926’dan 1931’e kadar Kıbrıs’ta yaşadığını, 1879’da İstanbul’da doğan nenesi Kraliçe Adila Hanım’ın da 12 Temmuz 1929’da Kıbrıs’ta öldüğünü ve Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi’nde gömülü olduğunu açıkladı.