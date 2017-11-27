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Enerjiden eğitime detaylı görüşme

Radev bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le önce yüz yüze, ardından heyetlerin katılımıyla görüştü

27 Kasım 2017 Pazartesi 16:33
Enerjiden eğitime detaylı görüşme
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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkesinin Avrupa Konseyi dönem başkanlığını 1 Ocak 2018 itibarıyla devralacak olması nedeniyle Güney Kıbrıs’ı ziyaret etti.

Rum radyosunun haberine göre, Radev bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le önce yüz yüze, ardından heyetlerin katılımıyla görüştüğünü duyurdu.

Görüşme sonrasında açıklama yapan Radev ve Anastasiadis, ikili ilişkilerini geliştirmenin yanısıra, uluslararası alanda ve AB içerisindeki eylemlerini koordine etme niyet ve iradesini ortaya koydu.

Anastasiadis, Radev’le görüşmelerinde enerji, denizcilik, ticaret, turizm, araştırma, eğitim ve kültür konuları üzerinde durduklarını ve AB’yi ilgilendiren konularda görüş alış verişinde bulunduklarını açıkladı.

Türkiye-AB ilişkileri ve Kıbrıs sorununu da ele aldıklarını kaydeden Anastasiadis, Kıbrıs sorununda diyaloğun devam etmesi gerektiğini ve ön hazırlığı iyi yapılmış yeni bir konferansa katılmaya da hazır olduğunu savundu.

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