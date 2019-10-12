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ENI-TOTAL Konsorsiyumu Sondaj Programına Devam Edecek

12 Ekim 2019 Cumartesi 14:38
ENI-TOTAL Konsorsiyumu Sondaj Programına Devam Edecek

İtalyan ENI şirketinin CEO’su  Claudio Descalzi’nin önceki günkü “endişeli olunmadığı, fakat birilerinin savaş gemileriyle ortaya çıkması durumunda, sondaj yapmayacaklarına” dair açıklamalarının ardından, ENI yetkililerinin dün, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile görüşerek “izahat verdikleri” bildirildi.

Politis gazetesi, ENI yetkililerinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde, muhtemelen 2020 yılı içerisinde faaliyetlerde bulunacaklarını ve sondaj platformuyla sözleşme imzalandığını teyit ettiklerini yazdı.

Gazete, Descalzi’nin akşam saatlerinde Reuters Haber Ajansı’na da açıklama yaparak, Güney Kıbrıs karşısındaki taahhütlerini yerine getireceklerini ve 2020 yılının ilk yarısı içerisinde sondaj çalışmaları yapılacağını söylediğini kaydetti.

Gazeteye göre Lakkotripis, dün yaptığı açıklamalarda, Rum Hükümetinin iki şirketin sondaj programından haberdar olduğunu ifade ederken, fazla detaya inmedi. Lakkotripis, emin olmadığı tek şeyin, sondajın tam olarak ne zaman başlayacağı olduğunu belirtti.

Lakkotripis, Descalzi’nin adına konuşmak istemediğini, ancak yaptıkları görüşmede, Türkiye’nin tahriklerinin kendisini endişelendirip endişelendirmediğini sorması üzerine, Descalzi’nin “endişeli olmadığını; ancak herhangi bir olay çıkmasını da istemedikleri” yanıtını verdiğini söyledi.

Türkiye’nin, Descalzi’nin bu açıklamalarından faydalanıp, Güney Kıbrıs’ın enerji programını engellemeye çalışıp çalışmayacağının sorulması üzerine ise Lakkotripis, “ne kadar az konuşursak o kadar iyi” dedi.

YUNANİSTAN SAVUNMA BAKANI NİKOS PANAYOTOPULOS: “7’NCİ PARSELE BİR FRANSIZ SAVAŞ GEMİSİ DAHA”

Öte yandan Alithia gazetesi de, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos’un, SKAİ kanalına yaptığı açıklamalarda, Fransa’nın MEB’e bir savaş gemisi daha göndereceğini açıkladığını yazdı.

Habere göre Panayotopulos, bölgeye İtalyan savaş gemisinin gelme olasılığının bulunduğunu da ifade etti.

Panayotopulos ayrıca, 7’nci parselin Fransız ve İtalyan şirketlerine tahsis edildiğini ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müttefikler aleyhinde yaptıklarının, yalnızca Fransa ile İtalya için değil, AB’nin tümü için “dayanıklılık testi” olduğunu ileri sürdü.

Türklerin 7’nci parselin bir yanında, Fransızların ise diğer yanında olduğunu kaydeden Panayotopulos, yine de bölgede Avrupalı güçlerin bulunmasının önemli olduğuna işaret etti.

Panayotopulos, 7’nci parselde resmi olarak askerin varlığına gerek duyulması halinde, bunun Rum Yönetimi tarafından sağlanacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
ENIİtalyanSondajENI-TOTALHaberGüney Kıbrıs
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