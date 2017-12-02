ENI üç sondaj için izin istiyor

Fileleftheros gazetesi manşetten verdiği haberinde, ENI’nin iki değil, üç sondaj yapmak için izin istemesinin bir sürpriz olduğunu yazdı.



Şirketin ruhsatlarına sahip olduğu 6’ıncı parselde “Kalipso” ve 3’üncü parselde “Supia” adlı hedeflerdeki sondajların yanı sıra, 6’ıncı parselde başarılı bir sondaj yapılması durumunda bir de teyit sondajı yapmayı arzuladığını aktaran gazete, ENI’nin neden üçüncü sondajı da planları içine koyduğu konusunda sessizliği koruduğunu belirtti.



Bu konuda üç senaryoya işaret eden gazete, birinci senaryoya göre 6’ıncı parselde iyimserlik yaratan perspektiflerin olması durumunda, modern sondaj gemsinin, bölgede bulunmasından fırsatla teyit sondajı için kullanılabileceğini belirtti.



İkinci senaryoda sondajın başarılı olması durumunda hemen ikinci sondajın yapılmasının istendiği, böylece Türk tepkileri için önemli bir ara dönemin olmayacağından söz edildiğini aktaran gazete, üçüncü ve son senaryoya göre ise ENI’nin, güneydeki seçimlerin ardından izinler sürecinin zaman alacağı, daha karmaşık ve pahalı olacağı düşüncesiyle bundan kaçınmak istediğini kaydetti.



Haberde ENI’nin sondajda kullanacağı Saipem 12000 adlı sondaj gemsinin Kanarya Adalarının Las Palmas şehrinden hareket ederek yaklaşık 20 gün içerisinde sözde “MEB”e girmesinin beklendiği de aktarıldı.



EİK BAŞKANI ONUFRİU



Öte yandan Rum Hidrokarbon Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Tuşa Onufriu, Güney Kıbrıs için hidrokarbon konusunun, yapılacak olan sondajlarda “MEB” içerisinde önemli rezervlerin bulunup bulunmadığının saptanmasıyla kapanmadığını belirtti.



2014 yılından bu yana yapılan icraatların anlatıldığı toplantıda konuşan Onufriu, bir sondajda rezerv bulmama olasılığının, bulma olasılığından daha büyük olduğunu ifade ederek, Güney Kıbrıs’ta kendilerinin,hidrokarbon bulma olasılığını çok iyi değerlendirildiği çok iyi bir konumda bulunduğunu savundu.



EİK’in rolünün Güney Kıbrıs’ta rezerv olup olmadığıyla sınırlı kalmadığını söyleyen Onufriu, Güney Kıbrıs’ın, kendileri ve Avrupa’nın yararına olacak gelişmeleri desteklemek için bölgenin ülkelerini bir araya getirmede önemli bir rol oynadığını iddia etti.



Onufriu, Güney Kıbrıs’ın bilgi, teknoloji, eğitim ve araştırma merkezi olabileceğini de savundu.



EİK İcra Direktörü Panos Kelamis, Afrodit yatağının değerlendirilmesi sürecine değinerek, Mısır’ın tek seçenek olduğunu, çünkü başka senaryolar incelense de, Güney Kıbrıs’ın yapabileceği en iyi ticari anlaşmanın Mısır’la olabileceğini belirtti.