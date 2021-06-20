Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Alıcılar satıcıyı ele verdi
Alıcılar satıcıyı ele verdi
Sahtekar sürücü soluğu mahkemede aldı
Sahtekar sürücü soluğu mahkemede aldı
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
Teminatla serbest kaldılar
Teminatla serbest kaldılar

“Envanter çalışması yaptık ama tapular Türklerin elinde”

Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu, Maraş kökenli Rumların yalnız kapalı Maraş’ta değil, Aşağı Maraş ve Ay. Luka bölgesinde de mal sattıklarını söyledi.

20 Haziran 2021 Pazar 13:38
6 Okunma
“Envanter çalışması yaptık ama tapular Türklerin elinde”

Bu yıl “Mağusa’nın düşüşünün 450’nci yıl dönümü” dolayısıyla “kent yeniden ve tamamen düşmesin” mesajını vermek hedefiyle etkinlik düzenleyeceklerini de söyleyen Yoannu, “müzakereler kati şekilde çöker ve uluslararası unsurun tepkisi yumuşak olursa, sonraki adım kolonizasyon olacak” uyarısında bulundu.

Fileleftheros, Simos Yoannu ile yaptığı özel röportajı “Mağusa’da Mülkler Satıldı… Simos Yoannu: Maalesef Satışlar Yalnız Kapalı Bölge ile Değil Aşağı Maraş ve Ay. Luka’yla da İlgili” başlığıyla aktardı.

“MÜZAKERELER ÇÖKER VE TEPKİ YUMUŞAK OLURSA…”

Yoannu, kapalı Maraş’la ilgili faaliyetlerinin iki yıl önce başladığını hatırlatarak “ Türk bakanların, o zamanlar Kudret Özersay eşliğinde kapalı bölgeyi ilk ziyaretlerini hatırlarsınız. İlk aşamada Türk askerinin kullandığı otele kadar sahil bölgesinde altyapı çalışmaları yapacakları kesindir. Müzakereler kati şekilde çöker ve uluslararası unsurun tepkisi yumuşak olursa, sonraki adım kolonizasyon ve bölgenin turistik açıdan geliştirilmesi olacak” dedi.

Kapalı Maraş’ta iki plajın açılması, temizlik ve bazı altyapı çalışmaları yürütülmesinin Maraş kökenlilerin duygularına dokunduğunu söyleyen Yoannu, iki yıldır büyükelçilerle temas etmekten ve mektup göndermekten başka bir şey yapmadıklarını, şimdi BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkelerin büyükelçileri ile temas turu başlattıklarını, Brüksel’e de gitmek için çaba harcadıklarını söyledi.

Simos Yoannu, 6 Temmuz’da da gelişmeler hakkında bilgi almak ve bundan sonra atılacak adımları koordine etmek üzere Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis’le görüşeceklerini kaydetti.

Yoannu görüştükleri herkesin kapalı Maraş konusunda olumlu yaklaşarak Türkiye’ye baskı yapma sözü verdiğini ancak “neredeyse hepsinin, Türk tarafının Kıbrıs sorununun çözüm şekli konusunda rota değiştirdiğine vurgu yaptığını” anlattı.

Buna Maraş kökenlilerin yaklaşımının ne olduğu sorulduğunda ise “Maraş Belediyesi olarak veya Belediye Başkanı olarak şahsen, bölgede yeni mal satışları olduğuna dair bilgi almadım. Tabii ki eğer yapıldıysa, geniş ölçekte yayınlanmaz. Maalesef yalnız kapalı bölgede değil Aşağı Maraş, Ay. Luka vb. gibi geniş belediye sınırları içerisinde mal satışları oldu” ifadesini kullandı.

“ENVANTER ÇALIŞMASI YAPTIK AMA TAPULAR TÜRKLERİN ELİNDE”

Simos Yoannu, Rum Tapu Dairesi’nin Rum İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının iş birliğinde kapalı bölgede envanter çalışması yapıldığını, özel konutlar, oteller, dükkanlar, atölyeler, kamu alanları, boş arsalar ve bahçelerin envanterinin çıkarıldığını ancak tapu kayıtlarının Türk tarafının elinde olması nedeniyle sadece yüzde 75’inin mülkiyetinin belirlenebildiğini anlattı.

“MAĞUSA’NIN 450’NCİ DÜŞÜŞ YIL DÖNÜMÜ… YENİDEN VE TAMAMEN DÜŞMESİN

Gazete söyleşinin “Mağusa’nın Yeniden Düşmesine Hayır” başlığıyla ayırdığı bölümde ise Yoannu’ya düzenlemeye hazırlandıkları “Mağusa, Odyssea Bir Dönüş Serüveni” isimli büyük etkinliği hatırlatarak hedeflerinin ne olduğunu sordu.

Etkinliğin isminin eksik zikredildiğine dikkat çekerek eksik kısmın “Krallığın Osmanlılar Tarafından Düşürülüşünün 450’nci Yıl dönümü” olduğunu söyleyen Yoannu, “Bu yıl Ağustos’ta, neredeyse 4 asır Doğu Akdeniz’in süsü olan Mağusa’nın, bir yıllık kuşatmanın ardından Lala Mustafa Paşa tarafından düşürülüşünün 450’nci yılı oluyor” ifadesini kullandı.

Yoannu, “korkunç” diye nitelediği bu yıl dönümü için belediye olarak üç aşamalı büyük bir etkinlik düzenleyeceklerini, ilk ikisinde 24 Haziran ve 24 Temmuz tarihlerinde, kentin tarihi ve bir yıllık kuşatılmasının anlatılacağı sempozyum düzenleneceğini kaydetti. Yoannu, üçüncü etkinliğin ise 7 Ağustos’ta, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de katılımıyla,  “ateşler içindeki kent” isimli bir oratoryonun sahneleneceği “Derinya Belediyesi” kültür merkezinde yer alacağını anlattı. Bu etkinliğe Venedik Belediyesi’nden heyetin de katılacağını kaydeden Yoannu, bu heyet ile “Mağusa-Venedik belediyeleri iş birliği protokolü” imzalayacaklarını da ekledi.

Simos Yoannu, “Etkinliğe neden bu başlığı seçtiniz? Geri dönüş mücadelesini İthaki’ye (sıla) bir yolculukla mı özdeşleştirdiniz?” sorusuna karşılık, Odyssea isimli kahramanın ülkesine dönüş yolculuğunda birçok engelle karşılaşmasına rağmen umudunu hiç yitirmediğini belirterek “Bizim açımızdan hedef tek ve birdir: kentin yeniden ve tamamen düşmesine hayır. Mağusa’nın yeniden çok kültürlü ve refah bir kent olması için derhal geri dönüş” dedi.

Son Güncelleme: 20.06.2021 13:42
Anahtar Kelimeler:
Kapalı MaraşMaraş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizmde Rusya pazarından olumlu mesajlar
Turizmde Rusya pazarından olumlu mesajlar
Hristodulidis: “Hayati çıkarlarımız güvence altına alınsın”
Hristodulidis: “Hayati çıkarlarımız güvence altına alınsın”
Anastasiadis Geçirdiği Operasyonun Ardından Dün Taburcu Oldu
Anastasiadis Geçirdiği Operasyonun Ardından Dün Taburcu Oldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim