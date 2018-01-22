EOKA liderinin mezarına yürüdüler

EOKA örgütünün askerî başkanı Yeorgios Grivas Digenis, 44’üncü ölüm yıl dönümünde dün resmî törenle anıldı.

Alithia’nın haberine göre Limasol’da düzenlenen törende Rum yönetimini, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Özel Kalem Müdürü Mihalis Sofokleus, Rum Milli Muhafız Ordusu’nu (RMMO) da komutan yardımcısı Andreas Makridis temsil etti.

Limasol Metropoliti Athanasiu tarafından yönetilen dini tören sonrasında EOKA Karargahı’na ve Grivas’ın mezarına yüründü. Resmî erkân, siyasi parti başkanları ile örgüt ve kuruluşlar Grivas heykeline çelenk koydu, milli marş çalındı. Burada “General Yeorgios Grivas Digenis Atina Vakfı” Başkanı Panayotis Yorkas konuşma yaptı.

Politis’e göre törene katılanlar arasında bulunan “Ulusal Halk Cephesi” (ELAM) Başkanı ve Rum başkan adaylarından Hristos Hristu, “Bugün birileri, kahramanlarımızın fedakarlıklarına saygı göstermeyip, halkımıza zorla adil olmayan bir çözümü dayatmak istiyor” dedi.

Fileleftheros da Hristu’nun, tören sonrasında yaptığı açıklamada “EOKA Başkanı’nı, Kıbrıs’ın kurtuluşu ve Yunanistan’la birleşmesi için verilen o onurlu mücadeleye liderlik eden insanı anıyoruz. Devlete, bu mücadele aracılığıyla sahip olduk” dedi, şunları ekledi:

“Bugün birileri kahramanlarımızın fedakarlıklarına saygı göstermek istemiyor, adil olmayan bir çözümü halkımıza zorla dayatmak istiyor. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ve Kıbrıs Helenizm’ini savunmamız gerektiğine inanları görevimizi yapmaya ve adil olmayan bir çözümün Kıbrıs Helenizm’ini Türkiye’nin kucağına iteceğini halkımıza izah etmeye çağırıyoruz.”