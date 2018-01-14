EOKA’cılar İngiltere hükümetine karşı açtıkları davada ilk kazanımı elde etti

Alithia gazetesi, 34 EOKA mensubunun, 1955-1959 yılları arasında işkenceye maruz kaldıkları gerekçesiyle İngiltere’ye dava açtıklarını ve İngiltere’nin yetkili mahkemesinin, İngiltere Hükümeti’nin, “davanın İngiliz Hukukuna göre değil, Kıbrıs Hukukuna göre görülmesi gerektiği” argümanını reddettiğini yazdı.

Gazete, bu kararın, EOKA’cılar açısından olumlu bir karar olduğunu; çünkü “Kıbrıs Hukukunun, İngiltere Hükümeti yetkililerine, İngiltere’ye getirilen suçlamaların zaman aşımına uğradığı gibi bir savunma hakkı vermeyeceğini” kaydetti.

Haberde, İngiltere’nin, 1950-1960 yıllarında Kenya’da yaptığı işkenceler nedeniyle, Kenya’ya yaklaşık 20 milyon sterlin tazminat ödediği anımsatıldı.