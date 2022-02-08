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“Ercan önerisinin kârı bedelinden fazla”

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Kıbrıs Türk tarafının, Ercan Havaalanı ve Mağusa Limanı’nın “açılmasına” karşılık kapalı Marş’ın “iadesi” önerisini kabul etmesi halinde bunun Rum tarafına sağlayacağı kârın, bedelinden daha fazla olacağını söyledi.

08 Şubat 2022 Salı 10:10
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“Ercan önerisinin kârı bedelinden fazla”
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Alihtia, Kasulidis’in dün RİK’e yaptığı açıklamayı “Timbu’nun (Ercan) Kârı Bedelinden Fazla… Dışişleri Bakanı, ABD’nin GYÖ İnisiyatifine Olumlu Yaklaştığını Vurguladı” başlığıyla aktardı. 
Kıbrıs sorunundaki durgunluktan, Türk tarafının iki devlet çözümü ve egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü istemesini “sorumlu” tutan Kasulidis, Türk tarafı kabul etmemesine rağmen Ercan Havaalanı ve Mağusa Limanı’nın “açılmasına” karşılık kapalı Maraş’ın Rum tarafına verilmesi önerisinde ısrar edeceklerini söyledi. 
“Bu öneri Türk tarafının Kıbrıslı Türklerin izolasyonu argümanını elinden alacak” diyen Kasulidis “Rum tarafı, müzakerelerin yeniden başlaması için elinden gelen her şeyi yapacak ancak Türk tarafının egemenlik ve ayrı devlet şartlarını kabul etmesi asla söz konusu değildir” şeklinde devam etti.
Kasulidis, Türk tarafının iki devlet argümanını güçlendirebileceği gerekçesiyle önerinin “tehlikeli” olduğu hatırlatıldığında, “Bütün önerilerin bedeli, kârı vardır ve bunlar hesaplanır.  Kıbrıslı Türklerin izolasyon argümanları ellerinden alınır. Maraş kurtarılırsa, kârı, bedelinden fazla olacak”  cevabını verdi.
Rum Dışişleri Bakanı, Rum tarafının bu önerisine olumlu yaklaşan Amerikalıların, hem Türkiye’de, hem de Güney Kıbrıs’ta seçimler yapılacağı için Kıbrıs müzakerelerinin bu yıl başlamasını zor gördüğünü kaydetti.
RIK’e açıklamasında ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin 4 yıldır büyük bir hızla gelişiyor olması üzerinde duran Kasulidis, “CYCLOPS (Cyprus Center for Land, Open Seas and Port Security) (Kıbrıs Toprak, Açık Deniz ve Liman Güvenlik Merkezi) konusunda ABD ile yaptıkları anlaşmaya vurgu yaptı.
Yoannis Kasulidis, 5 milyon dolarlık maliyeti ABD tarafından karşılanan Larnaka’daki CYCLOPS tesisinin inşaatının tamamlanmak üzere olduğuna işaret ederek, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’i Güney Kıbrıs’a davet ettiğini söyledi.

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