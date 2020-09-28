Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Baktı diye darp edildi
Baktı diye darp edildi
Motor hırsızı kıskıvrak yakalandı
Motor hırsızı kıskıvrak yakalandı
Bronz heykeli çalmakla suçlandı!
Bronz heykeli çalmakla suçlandı!
Gökhan Naim cinayetinde flaş gelişme
Gökhan Naim cinayetinde flaş gelişme
10 yıl hapse mahkum edildi
10 yıl hapse mahkum edildi

ERDOĞAN “DOĞAL GAZA EL ATTI” İDDİASI…

Alithia, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Eylül’deki Avrupa Konseyi öncesinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis dışındaki tüm AB liderlerine mektup gönderdiğini haber verdi.

28 Eylül 2020 Pazartesi 11:59
1128 Okunma
ERDOĞAN “DOĞAL GAZA EL ATTI” İDDİASI…

Alithia, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Eylül’deki Avrupa Konseyi öncesinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis dışındaki tüm AB liderlerine mektup gönderdiğini haber verdi.
Haberi “Anastasiadis-Miçotakis Hariç AB’deki Herkese Mektup Gönderdi… Erdoğan’ın Eli Doğal Gazda” başlığıyla ikinci manşet olarak aktaran gazete, Erdoğan’ın mektubunu, Türkiye-AB ilişkileri gündemli Avrupa Konseyi (24 Eylül) arifesinde ve toplantının 1 Ekim’e ertelenmesi öncesinde gönderdiğini yazdı.
Gazete, Erdoğan’ın, Yunanistan ile ön şartsız diyaloğa hazır olduğu bilgisini verdiği mektubu AB üyesi bütün ülke liderlerine gönderirken, sadece Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i atladığına vurgu yaptı. 
Mektubun içeriğiyle ilgili şu ifadelere yer verildi:
“Kıbrıs ile ilgili, doğal gazın Kıbrıs sorunu çözülmeden paylaşılması önerisini yeniden ortaya koydu. Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı ‘Rumların işlevsiz Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortakları ve Ada’nın ortak sahipleri olarak’ bir işbirliği ve hidrokarbonlardan edinilecek gelirin adil paylaşımı mekanizması kurması gerektiğini savundu. ‘Böyle bir işbirliği mekanizması kurulması için de Kıbrıs sorununun çözülmesini beklememize gerek yok’ iddiasında bulunduğu anlaşılan Erdoğan ‘Ada’daki her iki taraf kendi lisans bölgelerinde uluslararası petrol şirketleri aracılığıyla faaliyet gösteriyor. Bu faaliyetlerini erteleyecekler mi, yoksa devam mı edecekler? Ada’daki iki halk karar ortaklaşa karar vermeli’ denildi”  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'a 470 milyon Euro kredi imkanı
Güney Kıbrıs'a 470 milyon Euro kredi imkanı
PROFESYONEL FUTBOL KORONAVİRÜSTEKİ ZAYIF HALKA
PROFESYONEL FUTBOL KORONAVİRÜSTEKİ ZAYIF HALKA
Güney Kıbrıs'ta 12 yeni vaka!
Güney Kıbrıs'ta 12 yeni vaka!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim