Erdoğan'ın açıklamaları Rum Basını'nda

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları, Kapalı Maraş’ın açılması ve Limasol’daki camiye Bizans bayrağı asılması konularındaki açıklamaları Rum basınında geniş yer bulurken AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in, Türkiye’ye yaptırım uygulanması ihtimaliden söz ettiği savunuldu.

Fileleftheros gazetesi: “Kötü Türk Virüsü – Atina ve Lefkoşa’ya Tehditler Savuruyor, Maraş’la İhlal Ediyor ve Camiler Konusunda Uyarıyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hakları, kapalı bölge Maraş’ın açılması ve Güney Kıbrıs’taki camilere yönelik saldırılar konusunda yapmış olduğu açıklamaları manşetine taşıdı.

Gazete, Türkiye’nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a yönelik “yeni bir kötülük dalgası” yaymaya başladığını ve Girit açıklarında sondaj ve Kapalı bölge Maraş’ın açılması “tehditlerinde bulunduğunu” öne sürdü.

Türkiye’nin KKTC’ye yönelik ekonomik desteği ve Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersin Tatar’ın açıklamalarına da geniş yer veren gazete, Oktay ile Tatar’ın açıklamalarıyla “ortak mesaj gönderdikleri” yorumunda bulundu.

Gazete ayrıca, Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in, Doğu Akdeniz’deki yeni araştırmaların 3-4 ay içerisinde başlayacağı şeklindeki açıklamalarına da yer verdi.

BORELL: “AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİ ELE ALACAĞIZ”

Öte yandan gazete bir diğer haberinde,AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in, AB-Türkiye ilişkileri konusunun önümüzdeki AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nde ele alınacağını açıkladığını yazdı.

Habere göre Borell Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın talebi üzerine, bir sonraki AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında, Türkiye ile AB ilişkileri konusunun ele alınacağını ifade etti.

Borell, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki faaliyetleri konusunda hali hazırda uygulanan yaptırımların Doğu Akdeniz’de bulunan Yunanistan için de geçerli olduğunu iddia etti.

YUNANİSTAN İLE İTALYA ARASINDAKİ ANLAŞMA

Gazete bir diğer haberinde ise, Yunanistan ile İtalya’nın, deniz sınırlarını belirleyen bir anlaşmaya imza attıklarını, bu anlaşmanın Türk kışkırtıcılığına yanıt teşkil ettiğini öne sürdü.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın söz konusu anlaşmaya imza atarken “tarihi bir andan” söz ettiğini vurgulayan gazete, Yunanistan’ın diğer bazı Akdeniz ülkeleriyle de benzer girişimlerinin olmasının beklendiğini aktardı.