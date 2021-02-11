Erdoğan'ın açıklamaları Rum basınında!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak dün yaptığı açıklamaların yanı sıra, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC’ye gerçekleştirmekte olduğu ziyarette yapılan açıklamalar bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Alithia gazetesi “Erdoğan Kontrol Dışı! Beş Taraflı Konferanstan Hemen Önce Miçotakis ve Kıbrıs’ı Tehdit Ediyor- Erdoğan Öfkeli, Miçotakis ve Kıbrıs’ı Tehdit Ediyor- Beş Taraflı Konferanstan Önce Her Şeyi Havaya Uçuruyor” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beş taraflı konferanstan hemen önce her şeyi havaya uçurmaya hazır olduğunu ve kışkırtıcı açıklamalarını artırdığını iddia etti.

Erdoğan’ın açıklamaları Fileleftheros’ta “ ABD İçin Sesini Soluğunu Çıkarmadı- Amerikalılar İçin Tek Kelime Yok, Miçotakis ve Kıbrıs Sorunu İçin Konuşkan- Türkiye Cumhurbaşkanı Kıbrıs’ta Yalnızca İki Devlet Çözümünde Israr Etti”, Politis’te “Erdoğan’ın Hezeyanları”, Haravgi’de ise “Erdoğan İki Devlet Çözümü Dışında Başka Bir Çözüm Yok Diyor” başlıklarıyla yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’ın ziyaretiyle ilgili haberler ise Fileleftheros’ta “Tatar ve Oktay’dan İki Devlet Çözümüne Vurgu”, Politis’te ise “Oktay İşgal Altındaki Bölgelerde Yeni Projeler Açıklıyor” başlıklarıyla yer buldu.