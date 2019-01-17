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Erenköy Barikatının Açılması İstemi Yeniden Gündeme Taşınıyor

17 Ocak 2019 Perşembe 13:11
Erenköy Barikatının Açılması İstemi Yeniden Gündeme Taşınıyor

 Dillirga bölgesinde sakin Kıbrıslı Türk ve Rumlardan oluşan bir grubun, Erenköy barikatının açılması için yeni bir temas süreci başlattığı, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de görüşeceği haber verildi.

Fileleftheros’a göre, bölgede sakin Kıbrıslı Türkler ve Rumlardan oluşan grup, dün  Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis ile bu konuyu görüştü. Dillirga bölgesi sakinlerinin talebiyle gerçekleşen görüşmede, barikatların açılması ile ilgili komitenin Rum başkanı da hazır bulundu.

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Mavroyannis ile görüşmede gruba, bu barikatın açılmasının Rum tarafının önceliği ve listesinde birinci sırada olduğu, barikat askerî bölgede olduğu için açılmasına Türk askerinin engel çıkardığı söylendi. Aynı grubun, konuyu gündeme getirmek üzere  önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de görüşmeyi planladıkları haber verildi.

Dillirga  bölgesinde sakin Rumlar adına bu gazeteye konuşan inisiyatif başkanı Andreas Karos, teknik sorunların aşılmasına dair düşünce ve projeler bulunduğunu, 1964’ten beridir kapalı olan bu barikatın açılması taleplerine Rum tarafından her türlü desteğin verileceği teyidi aldıklarını açıkladı.

Derinya ve Aplıç kapılarının açılmasının ardından, bundan sonra açılacak olan barikatın Erenköy olacağı sözü aldıklarını da hatırlatan Karos, bu temas turuna, verilen sözün tutulmasını sağlamak için başladıklarını belirtti ve “Kokkina’dan (Erenköy) önce başka barikat açılmasını kabul etmeyeceğiz. Kokkina barikatının Piroi (Gaziler) barikatı ile birlikte açılması kuvvetle muhtemeldir” dedi.

Karos, taleplerini iletmek ve çabalarına destek sağlamak için önümüzdeki günlerde BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi ülkelerin Güney Kıbrıs’taki  büyükelçileriyle de görüşeceklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Erenköy Barikatı
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