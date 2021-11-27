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Erkek Çocuğa Cinsel Saldırı ve İstismar

Limasol’da 60 yaşındaki bir kişi bir erkek çocuğuna 10 yıl ağır cinsel istismarda bulunmak suçlamasıyla dün tutuklandı.

27 Kasım 2021 Cumartesi 13:27
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Erkek Çocuğa Cinsel Saldırı ve İstismar
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Fileleftheros’un haberine göre, bugün 15 yaşında olan bir erkek çocuğunun, kendisine 5 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğu şikayeti üzerine polis tarafından tutuklanan 60 yaşındaki kişi, küçük yaşta çocuğa kötü muamele, cinsel istismar, erkeğe yapılan cinsel saldırı, kişiye yönelik cinsel istismar,  çocuğa cinsel saldırı ve tehditte bulunmakla suçlanıyor.

Olayın ciddiyeti nedeniyle dün çıkarıldığı mahkeme 60 yaşındaki kişinin davasını Limasol Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale etti.

60 yaşındaki kişi dava günü olan 20 Ocak 2022’ye kadar tutuklu kalacak.

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