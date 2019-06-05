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Ermenistan ile 3'lü işbirliği

Ermenistan’da gerçekleştirilecek devlet başkanları düzeyindeki zirve takip edecek.

05 Haziran 2019 Çarşamba 12:49
Ermenistan ile 3'lü işbirliği
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Rum Yönetimi, Yunanistan ve Ermenistan dün Rum tarafında, Dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşen ilk toplantılarında çeşitli alanlardaki işbirliklerini genişletmeye ve derinleştirmeye karar verdi. Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleşen ilk üçlü görüşmeyi, önümüzdeki dönemde Ermenistan’da gerçekleştirilecek devlet başkanları düzeyindeki zirve takip edecek.
Fileleftheros “Ermenistan İle De Üçlü (İşbirliği)… İşbirliği, Devlet Başkanları Arasındaki Zirve Konferansında Onanacak” başlık ve spotlarıyla aktardığı haberinde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ın dünkü görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısını aktardı.
Habere göre Hristodulidis üçlü işbirliğinin, ülkelerinin, siyasi diyalog ve işbirlikleri aracılığıyla “barış, istikrar ve refahın ileri götürülmesi” olduğunu söyledi, “görüşmemiz, işbirliğimizi daha da genişletip derinleştirmekteki ortak kararlılığımızın göstergesidir” dedi, özetle şunları ekledi:
“Bu çerçevede ekonomi, ticaret, yatırımlar, tarım, eğitim, bilim, bilişim, sağlık, kriz yönetimi, kültür ve turizm gibi  karşılıklı ilgi duyulan çeşitli alanlarındaki işbirliği fırsatlarını araştırma kararı alındı.  Bunun yanında, dünya çapındaki önemli karar merkezlerinde bulunan diasporalarımızın eylem koordinasyonunun önemine vurgu yaparak uluslararası örgütler ve çeşitli çok taraflı forumlardaki işbirliğimizi güçlendirmeye karar verdik. 
Muhataplarıma, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesinde tırmanan yasadışı faaliyetleri hakkında bilgi verdim.Dağlık Karabağ’daki ihtilaf, Prespa anlaşmasının uygulanması ile ilgi görüş alış verişinde bulunduk.”
Hristodulidis görüşmede AB-Ermenistan ilişkilerinin de gözden geçirildiğini ve Ermenistan Dışişleri Bakanı’na gerek Kasım 2017 tarihli Doğu Ortaklık İlişkisi ve AB-Ermenistan Kapsamlı ve Güçlendirilmiş Ortaklık İlişkisi Anlaşması gerekse bunun ötesinde, AB-Ermenistan ilişkilerinin güçlendirilmesi için kesintisiz destek sözü verdiklerini anlattı. Ortaklık İlişkisi Anlaşmasının Rum meclisinde gelecek hafta onanmasının beklendiğini de söyleyen Hristodulidis “antlaşmanın yürürlüğe girmesi AB-Ermenistan ilişkilerini yeni zemine oturtacak” dedi.

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Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan “Bu üçlü işbirliği platformunun başlaması çok önemliydi ve üç ülke arasındaki geleneksel dostluğun güçlendirilmesi açısından ümit vericiydi. Bu işbirliğinin hedefi üç ülke ve bölge için barış, işbirliği ve istikrardır.  Ermenistan, yakın gelecekte üçlü zirve toplantısına ev sahipliği yapmayı dört gözle bekliyor” dedi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos her üç ülkenin de aynı fikirleri taşıdığını ve uzun bir tarihi paylaştığını söyledi, özetle şunları ekledi:
“Gerek ekonomik gerek siyasi ilişkilerimizi iyileştirmeyi ve bir sonraki adımın ülke liderlerimiz düzeyinde üçlü zirve toplantısı olmasını planladık. Yunanistan, Ermenistan’ın Avrupa perspektifine yardımcı olmayı hedefliyor. Ermeni dengimize, Avrupa beklentilerinde süratle sonuç alma çabalarında mümkün olan her yardımda bulunma sözü verdik. Yunanistan AB ile Ermenistan arasındaki anlaşmayı, ülkedeki seçimler sonrasında en kısa sürede onayacak. 
Ermeni ve Helen soykırımlarının uluslararasında tanınması çabalarını ileri götürmede anlaştık. Türkiye’nin son meydan okumaları konusunda Yunanistan Kıbrıs’a güçlü dayanışma ve destek veriyor. Yunanistan, bir sonraki AB Konseyi’nde de destek verecek. Gelecekteki çok daha iyi üçlü görüşmeleri dört gözle bekliyoruz.”
Gazete Ermeni Bakan Mnatsakanyan’ın dün Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’le de bir araya geldiğini haberine ekledi.
Alithia “Kıbrıs-Yunanistan-Ermenistan Üçlü Görüşmesi… İşbirliğini Genişletiyorlar” başlığıyla aktardığı haberinde, sadece Rum Dışişleri Bakanı’nın açıklamasına yer verdi.  

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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan3IşbirliğiHaberKıbrıs
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