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Ersin Tatar’ın Açıklamaları Rum Basınında

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Brüksel dönüşünde Ercan Havaalanında yaptığı açıklamalar Rum basınında geniş yer buldu.

28 Haziran 2021 Pazartesi 11:44
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Ersin Tatar’ın Açıklamaları Rum Basınında

Fileleftheros gazetesi: “Özel Temsilci Konusunda Tutum Değişikliği – Ersin Tatar Şimdi De Kıbrıs Türk Tarafının BM Genel Sekreterinin Önerisini Değerlendireceğini Açıkladı” başlıkları altında verdiği haberinde, Tatar’ın Brüksel dönüşü yaptığı açıklamaları okuyucusuna yansıttı.
Gazete, Tatar’ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in özel temsilci (special envoy) atama önerisini değerlendireceği şeklindeki sözlerini öne çıkardı.
Diğer gazeteler Tatar’ın açıklamalarını şu başlıklarla aktardı:
Alithia: “Tatar Şimdi De Öneriyi Değerlendirmeye Hazırım Diyor”.
Politis: “Özel Temsilci Konusunu Düşünüyorlar”.
Haravgi: “Özel Temsilci Atanması Konusunda Tatar’dan Düşünce Değişikliği”.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarRum Basını
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