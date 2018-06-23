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ESK: "AGİT'in çalışmalarına müdahil olmadık"

ESK, AGİT Basın Özgürlüğü Ofisi tarafından Kıbrıs sorunu hakkında, Kıbrıslı Türk ve Rum gazeteciler tarafından ortak kabul edilen bir sözlük hazırlanması ve sunulması çalışmalarına müdahil olmadığını açıkladı.

23 Haziran 2018 Cumartesi 11:54
ESK: "AGİT'in çalışmalarına müdahil olmadık"

Rum Gazeteciler Birliği (ESK), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Ofisi tarafından Kıbrıs sorunu hakkında, Kıbrıslı Türk ve Rum gazeteciler tarafından ortak kabul edilen bir sözlük hazırlanması ve sunulması çalışmalarına müdahil olmadığını açıkladı.

Alithia gazetesi, Rum Gazeteciler Birliği Başkanı Yorgos Frangos’un dün konuya ilişkin açıklamasında, ortak sözlük hazırlanması faaliyetlerine katkıda bulunduğu yönünde ESK’ya yöneltilen suçlamalara yanıt verdiğini yazdı.

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Habere göre Frangos, bu tür bir sözlük hazırlanmasının Rum Gazeteciler Birliği’nin görev ve yetki alanının dışında kaldığını konunun gündeme geldiği ilk günden dile getirdiklerini belirtirken, sözlüğün hazırlanmasında yer almadıklarını vurguladı.

Gazete, Rum Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Teoharus’un da konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı için “Kıbrıs’ın iki lideri” teriminin kullanılmasının kabul edilemez olduğunu söylediğini yazdı.

Teoharus, Rum hükümetinin bu konudaki sessizliğini de eleştirdi.

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