Eski bankacıya hapis cezası

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum “Kıbrıs Bankası’nın” eski CEO’su Andreas İliadis’in 2012 yılında söz konusu bankanın açık miktarına ilişkin yanıltıcı bilgi vermekten ötürü 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldığını yazdılar.

Gazete, İliadis’in söz konusu dönemde ilk olarak bankanın açık miktarını 200 milyon Euro olarak duyurduğunu ancak Rum Merkez Bankası’nın miktarı farklı açıklamasının ardından kendisinin de hemen ertesi gün açığı 400 milyon Euro olarak revize ettiğini yazdı.

Habere göre mahkeme, bankanın da 120 bin Euro ceza ödemesini kararlaştırdı.