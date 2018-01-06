Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116638
ALTIN
158.489
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0654
EURO
4.4957
100 çocuğa karşı 3 futbolcu!
100 çocuğa karşı 3 futbolcu!
Yılda 2361 kadını yakalıyor
Yılda 2361 kadını yakalıyor
Gribe karşı doğal kalkan: Ev turşusu, yoğurdu ve şalgam
Bu sene grip çok bulaşıcı!
Bu sene grip çok bulaşıcı!
Akıllı ekranlar, her 2 kişiden 1’ini miyop yapacak
Akıllı ekranlar, her 2 kişiden...
banner34

Eski bankacıya hapis cezası

banner35

Rum “Kıbrıs Bankası’nın” eski CEO’su Andreas İliadis, 2012 yılında bankanın durumuna ilişkin yanıltıcı beyanda bulunarak piyasanın çöküşüne sebebiyet vermekten 2 buçuk yıl hapse mahkum edildi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 14:38
Eski bankacıya hapis cezası
banner10

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum “Kıbrıs Bankası’nın” eski CEO’su Andreas İliadis’in 2012 yılında söz konusu bankanın açık miktarına ilişkin yanıltıcı bilgi vermekten ötürü 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldığını yazdılar.

Gazete, İliadis’in söz konusu dönemde ilk olarak bankanın açık miktarını 200 milyon Euro olarak duyurduğunu ancak Rum Merkez Bankası’nın miktarı farklı açıklamasının ardından kendisinin de hemen ertesi gün açığı 400 milyon Euro olarak revize ettiğini yazdı.

 Habere göre mahkeme, bankanın da 120 bin Euro ceza ödemesini kararlaştırdı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere Savunma Bakanı Güney’de
İngiltere Savunma Bakanı Güney’de
Larnaka’da yer altı su kaynakları tuzlandı
Larnaka’da yer altı su kaynakları tuzlandı
MEB polemiği RİK üzerinden kavgaya dönüştü
MEB polemiği RİK üzerinden kavgaya dönüştü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim