Eski polis çavuşunun evinde silah ve mühimmat bulundu

Alihtia’nın haberine göre silah ve mühimmat evin tamirat-tadilat çalışmaları sırasında bulundu. İhbar üzerine eve giderek arama yapan polis bin 800 Euro, üç adet şarjörleri dolu tabanca, çeşitli kalibrelerde bir miktar mermi bulundu.

Silah ve mühimmatı bularak polise haber veren şahıs, tamirat-tadilat yaptığı evde, öldüğü 2015’e kadar, eski polis çavuşu olan kayınpederinin ikamet ettiğini söyledi.