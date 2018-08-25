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Eski polis çavuşunun evinde silah ve mühimmat bulundu

 Lakadamya’daki boş bir evin asma tavanına gizlenmiş silah ve mühimmat bulundu.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 16:03
Eski polis çavuşunun evinde silah ve mühimmat bulundu

Alihtia’nın haberine göre silah ve mühimmat evin tamirat-tadilat çalışmaları sırasında bulundu. İhbar üzerine eve giderek arama yapan polis bin 800 Euro,  üç adet şarjörleri dolu tabanca, çeşitli kalibrelerde bir miktar mermi bulundu.

Silah ve mühimmatı bularak polise haber veren şahıs, tamirat-tadilat yaptığı evde, öldüğü 2015’e kadar, eski polis çavuşu olan kayınpederinin ikamet ettiğini söyledi. 

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umit tekin 2018-08-26 08:49:36

Devlet bir de bizim polisleri denetlese. Bakalim kac tanesi memur maaslarinin servet sahibi olmuslar. Tabbi basimizda adil bir devlet varsa.

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