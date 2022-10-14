Ev basma, darp, tehdit, araç çalma ve kundaklama

Alitiha’nın “Baf’ta 34 Yaşındaki Kadının Karıştığı Kan Davası” başlığıyla verdiği habere göre, Rum polisi ihbar üzerine geçen Salı günü Piskopu köyünde ıssız bir alanda tamamen yanmış bir araba buldu. Yaptığı araştırmada, 34 yaşındaki kadına ait arabanın pazar gecesi çalındığını saptadı, olayla ilgili 26 ve 27 yaşlaında 2 kişi tutukladı.

27 yaşındaki tutuklunun, Pazartesi günü polise giderek, 34 yaşındaki kadının (yanan aracın sahibi) Mandria’daki evini bastığı, kendisini bıçakla tehdit ettiği, kadının elinden bıçağı almaya çalışırken elinden yaralandığı yönünde ihbarda bulunduğu belirlendi. Elinden bıçağı aldığı kadının olay yerinde bulduğu demir çubukla kendisini darp ettiğini ve ardından arabasından aldığı av tüfeğiyle tehditlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Habere göre, polis olayla ilgili 26 ve 27 yaşındaki iki erkek ve 34 yaşındaki kadını tutukladı.