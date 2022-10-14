Künye
Kıbrıs 27
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Eşini öldüresiye dövdü!
Eşini öldüresiye dövdü!
Kokainle yakalandı!
Kokainle yakalandı!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Eski eşinin evini soydu!
Eski eşinin evini soydu!
banner107

Ev basma, darp, tehdit, araç çalma ve kundaklama

Baf polisi araba çalma, kundaklama, darp, yaralama ve kanunsuz av tüfeği bulundurma suçlarının işlendiği bir olayla ilgili 3 kişiyi tutukladı.

14 Ekim 2022 Cuma 15:09
110 Okunma
Ev basma, darp, tehdit, araç çalma ve kundaklama



Alitiha’nın “Baf’ta 34 Yaşındaki Kadının Karıştığı Kan Davası” başlığıyla verdiği habere göre, Rum polisi ihbar üzerine geçen Salı günü Piskopu köyünde ıssız bir alanda tamamen yanmış bir araba buldu. Yaptığı araştırmada, 34 yaşındaki kadına ait arabanın pazar gecesi çalındığını saptadı, olayla ilgili 26 ve 27 yaşlaında 2 kişi tutukladı.

27 yaşındaki tutuklunun, Pazartesi günü polise giderek, 34 yaşındaki kadının (yanan aracın sahibi) Mandria’daki evini bastığı, kendisini bıçakla tehdit ettiği, kadının elinden bıçağı almaya çalışırken elinden yaralandığı yönünde ihbarda bulunduğu belirlendi. Elinden bıçağı aldığı kadının olay yerinde bulduğu demir çubukla kendisini darp ettiğini ve ardından arabasından aldığı av tüfeğiyle tehditlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Habere göre, polis olayla ilgili 26 ve 27 yaşındaki iki erkek ve 34 yaşındaki kadını tutukladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Metehan Sınır Kapısı'nda Kaçak Et Ele Geçirildi
Metehan Sınır Kapısı'nda Kaçak Et Ele Geçirildi
Hastane bahçesinde iskelet haline gelmiş insan cesedi bulundu
Hastane bahçesinde iskelet haline gelmiş insan cesedi bulundu
İşte Güney Kıbrıs'taki haftalık koronavirüs verileri
İşte Güney Kıbrıs'taki haftalık koronavirüs verileri










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim