Ev sahibini dövdü, ellerini bağladı, telefonunu ve parasını çaldı

Baf’ta filmleri aratmayacak nitelikte saldırı ve soygun olayı gerçekleştiği belirtildi.
Politis gazetesi, Baf’ta 25 Ocak Cumartesi gece yarısı meydana gelen olayda, hırsızın, 31 yaşındaki kadının yaşadığı evin kapısını çaldığını; kadının kapıyı açmasının ardından ise zorla eve girerek, önce kadını dövdüğünü, ardından ellerini bağlayarak cep telefonunu ve pantolonun cebinde bulunan parayı çaldığını yazdı.
Gazete, kadının komşularından yardım istemesi üzerine polisin olay yerine geldiğini belirtti.
Habere göre, polis, kadının tarif ettiği hırsızı bulmak için geniş çapta araştırma başlattı.
Ne dedim ama Falyalı ile ilgili haberi yoruma kapatacaklar dedim. Dediğim gibi oldu. Neden ? Falyalı hakkında gerçekleri söylememiz neden sizi rahatsız etti ?