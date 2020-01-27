Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Sindirim problemleri için birebir!
Son Dakika
Sindirim problemleri için birebir!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Yapay zeka sömürge koloniler yaratacak
Yapay zeka sömürge koloniler yaratacak
Çalışmaktan tükenenlere 6 öneri
Çalışmaktan tükenenlere 6 öneri

Ev sahibini dövdü, ellerini bağladı, telefonunu ve parasını çaldı

Baf’ta yaşayan kadın soygun ve saldırı kurbanı oldu... Eve giren hırsız, evde yaşayan kadını dövdü, ellerini bağladı ve cep telefonu ile parasını çaldı.

27 Ocak 2020 Pazartesi 13:03
Ev sahibini dövdü, ellerini bağladı, telefonunu ve parasını çaldı

Baf’ta filmleri aratmayacak nitelikte saldırı ve soygun olayı gerçekleştiği belirtildi. 

Politis gazetesi, Baf’ta 25 Ocak Cumartesi gece yarısı meydana gelen olayda, hırsızın, 31 yaşındaki kadının yaşadığı evin kapısını çaldığını; kadının kapıyı açmasının ardından ise zorla eve girerek, önce kadını dövdüğünü, ardından ellerini bağlayarak cep telefonunu ve pantolonun cebinde bulunan parayı çaldığını yazdı.

Gazete, kadının komşularından yardım istemesi üzerine polisin olay yerine geldiğini belirtti. 

Habere göre, polis, kadının tarif ettiği hırsızı bulmak için geniş çapta araştırma başlattı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kemal 2020-01-27 13:13:21

Ne dedim ama Falyalı ile ilgili haberi yoruma kapatacaklar dedim. Dediğim gibi oldu. Neden ? Falyalı hakkında gerçekleri söylememiz neden sizi rahatsız etti ?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Reuters: “Güney Kıbrıs, Yunanistan, Irak, Arnavutluk’a yönelik siber saldırılar Türkiye destekli”
Reuters: “Güney Kıbrıs, Yunanistan, Irak, Arnavutluk’a yönelik siber saldırılar Türkiye destekli”
Güney Kıbrıs’ın kaçak mültecilerle ilgili politikası değişiyor
Güney Kıbrıs’ın kaçak mültecilerle ilgili politikası değişiyor
Anastasiadis eleştirilere yanıt verdi
Anastasiadis eleştirilere yanıt verdi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim