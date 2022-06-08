Evi ateşe verdi, 1 ölü, 2 yaralı

Limasol yakınlarında yer alan Pirgo’da meydana gelen ev yangınında bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı. Olay bugün öğle saatlerinde ismi açıklanmayan 59 yaşındaki bir erkeğin akrabasının evine yanıcı madde dökerek ateşe vermesiyle gerçekleşti.

Philnews, bir adamın eve yanıcı maddeyle girdiğini ve içinde 3 kişi bulunan evi ateşe vererek olay yerinden ayrıldığı bilgisinin polise yansıdığını yazdı.

Philnews’in olaya ilişkin haberinde, cinayetin 59 yaşındaki failinin, sabah saatlerinde yaşlı amcasının evine girerek, evi benzinle kaplayarak ateşe verdiği de yer aldı. Evin iki yaşlı sakininin yanı sıra, bir komşularının da evde olduğu belirtildi.

Polisin olay yerinden kaçan faili arandığı ifade ediliyor.