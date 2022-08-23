Eviyle birlikte arşivi de yandı!

Hrisanthu’nun eviyle birlikte yıllardır biriktirdiği arşiv ve malzemelerin de yandığı ifade edildi.

Politis gazetesi, Panikos Hrisanthu’ya tahsis edilen Pelathusa’daki Kıbrıslı Türk evinin, dün bölgede çıkan yangın neticesinde tamamen yandığını yazdı.

Hrisanthu’nun yangını söndürmek isterken yaralandığını yazan gazete, daha sonra tedavi amaçlı olarak Baf AF Hastanesine götürüldüğünü belirtti.

Habere göre Kıbrıs Türk Malları İdaresi teknik sorumlusu da olay yerine giderek, evin tamir edilebilecek düzeyde olup olmadığını belirlemek amacıyla incelemelerde bulundu.