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Eviyle birlikte arşivi de yandı!

Kıbrıslı Rum yönetmen Panikos Hrisanthu’nun, Baf’a bağlı “Pelathusa”(Karaağaç) köyünde bulunan evinin, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayılan yangın neticesinde tamamen yandığı belirtildi.

23 Ağustos 2022 Salı 13:39
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Eviyle birlikte arşivi de yandı!


Hrisanthu’nun eviyle birlikte yıllardır biriktirdiği arşiv ve malzemelerin de yandığı ifade edildi.

Politis gazetesi, Panikos Hrisanthu’ya tahsis edilen Pelathusa’daki Kıbrıslı Türk evinin, dün  bölgede çıkan yangın neticesinde tamamen yandığını yazdı.

Hrisanthu’nun yangını söndürmek isterken yaralandığını yazan gazete, daha sonra tedavi amaçlı olarak Baf AF Hastanesine götürüldüğünü belirtti.   

Habere göre Kıbrıs Türk Malları İdaresi teknik sorumlusu da olay yerine giderek, evin tamir edilebilecek düzeyde olup olmadığını belirlemek amacıyla  incelemelerde bulundu.

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