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Exxenmobıl 10’uncu Parsele Geri Dönüyor

13 Haziran 2021 Pazar 13:58
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Exxenmobıl 10’uncu Parsele Geri Dönüyor

Pandemi nedeniyle çalışmalarını askıya alan ExxenMobil şirketinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge (MEB)içerisindeki 10’uncu parseldeki “Glafkos” yatağına geri dönmeye hazırlandığı belirtildi.

Kathimerini gazetesi, ExxonMobil şirketinin, 15 Nisan 2020’de Rum Enerji Bakanlığı’na gönderdiği mektupta, Eylül 2021’e kadar faaliyetlerini durduğunu belirttiğini anımsattı.

Gazete, fiyatlar nedeniyle dünyada yaşanan sıkıntılar, pandemi ve yeşil enerjiye dönüşe karşın Güney Kıbrıs’ın, ExxenMobil’in yatırım portföyünde bulunduğunu, 150 milyon dolara mal olacak 10’uncu parseldeki çalışmalar için gerekli olan bütçenin onayını da ileriye götürdüğünü belirtti.

Elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, 10’uncu parsele  dönüş çalışmalarına yönelik geri sayımın başladığını  belirten gazete, çalışmalarda kullanılacak sondaj gemisi için sözleşmenin de imzalandığını yazdı.

Habere göre ExxenMobil, Kasım ayı içerisinde 10’uncu parselde çalışmaları başlatmayı planlıyor.

ExxonMobil, daha önce Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’nin (MEB) 10’uncu parselindeki “Glafkos” yatağında yaptığı sondajda 5-8 trilyon ayak küplük doğal gaz rezervi keşfini resmîleştirmiş, teyit sondajı yapacağını duyurmuştu.

Son Güncelleme: 13.06.2021 14:04
Anahtar Kelimeler:
Exxenmobıl
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