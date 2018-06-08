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Exxonmobil Başkan Yardımcısı Aspray bugün Güney'de

Exxonmobil Başkan Yardımcısı Aspray bugün Güney Kıbrıs’a gidiyor. Lakkotripis’e 10’uncu parselde yapılan çevresel ve teknik inceleme sonuçları ve 2 sondaj planıyla ilgili detaylı bilgi verecek...

08 Haziran 2018 Cuma 10:12
Exxonmobil Başkan Yardımcısı Aspray bugün Güney'de

Exxon Mobil Başkan Yardımcısı Tristan Aspray’in bugün Rum tarafına giderek şirketin 10’uncu parselde yıl sonunda yapacağı sondajların detaylarını Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’e anlatacağı bildirildi.

Fileleftheros, “Exxon Mobil, 10’uncu Parsel Konusunda Doğruluyor ve Artırıyor… Şirketin Başkan Yardımcısı Bugün Kıbrıs’ta…. İlk Araştırmalar Tamamlandı – Mesajlar İyimser” başlığıyla birinci sayfasından aktardığı haberinde, şirketin, yılın son üç ayında en az 2 sondaj yapacağını ve operasyon planının da agresif olduğunu yazdı.

Haberde, ExxonMobil’in Avrupa, Rusya,  Hazar, Asya, Pasifik ve Ortadoğu operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Aspray’in Güney Kıbrıs’a gidişinin, iki önemli gelişme üzerine gerçekleşeceğine işaret edildi.

Gazete, gelişmelerden birinin 10’uncu parseldeki “Delfini”, “Anthia” ve “Glafkos” isimli hedeflerde yapılan bilimsel araştırma ve yerinde hazırlıkların Çarşamba günü tamamlanması; ikincisinin de ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’in Türkiye’yi, Doğu Akdeniz’de sondaj gemilerine olası tacizler konusunda uyarması olduğunu yazdı.

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Şirketin, mart başlarında başlattığı çevresel ve teknik araştırmaların salı gecesi geç saatlerde sonuçlandığını yazan gazete “hidrokarbon yatağı olmaya namzet iki hedeften biriyle ilgili verilerin, enerjiyle ilgili görüntüyü belirgin şekilde değiştirebilecek kadar iyimser olduğunu ancak bunun, sondajlar tamamlandığında netleşeceğini kaydetti.

NEOFİTU: “DOĞU AKDENİZ’İN ENERJİ DİNAMİĞİ ÇOK ÇEKİCİ”

Aynı gazeteye göre, ABD temaslarını sürdüren DİSİ Başkanı Averof Neofitu, 4’üncü Petrol ve Doğal Gaz Formu’nda Doğu Akdeniz’in enerji dinamiğinin çok çekici olduğunu, bölgede yatırım fırsatları açıldığını ve muhtemel geniş ölçekli uzlaşıların ön şartlarını yarattığını söyledi. Neofitu, “Bu yeni dönemde ABD ve Güney Kıbrıs’ın rolü” üzerinde durdu.

Neofitu, forumda yaptığı konuşmada,  Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının bölgenin bütün ihtiyacını karşılayabileceğini ve bölgenin, Avrupa’ya ve Süveyş kanalına yakınlığı nedeniyle gerek Avrupa, gerek Asya’nın gelecekteki doğal gaz sağlayıcısı olabileceğinden söz etti.

Doğu Akdeniz’in önümüzdeki on yıl içerisinde uluslararası petrol ve doğal gaz şirketlerinin ilgisini daha çok çekmesinin beklendiğini söyleyen Neofitu, “Kıbrıs’ta keşfedilen doğal gaz rezervlerini bölgesel ekonomik işbirliği, kalkınma ve bütünleşme kaynağı olarak kullanmakta kararlıyız. Önemli doğal gaz kaynakları Birleşik Devletler ile Kıbrıs’ın ilişkilerini daha da güçlendirecektir” dedi.

Neofitu, teknik ve ekonomik sürdürülebilir kabul edilmesi halinde, East Med boru hattının Avrupa’nın yerel kaynaklarını geliştirme ve tedarik kaynaklarını çeşitlendirmede kullanılabileceğini söyledi. Neofitu, “Şahsen,  Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunduğunda, Türkiye’ye doğal gaz satışı için ticari şartlarda bir boru hattı seçeneğini göz ardı etmiyorum” ifadesini kullandı.

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