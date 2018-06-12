'ExxonMobil' sondaja hazırlanırken, Fatih Akdeniz'e indi!

Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin sondaj gemisi “Fatih” ile Doğu Akdeniz’de yapacağı sondaj çalışmalarından kaynaklı herhangi bir gerginlik yaşanmaması için tüm gerekli diplomatik ve siyasi eylemleri yerine getirdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, “Fatih’i Beklerken” başlığıyla aktardığı haberinde, “ExxonMobil” şirketinin 10. parsel içerisindeki iki sondaj çalışması için hazırlık yaptığını kaydederken, Türkiye’nin de “Fatih” gemisini halihazırda Doğu Akdeniz’e indirdiğini yazdı.

Gazete, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Türkiye’nin “ExxonMobil” şirketinin sondaj gemisini engellemeyeceğini; ancak engellemeye kalkışması durumunda, Amerikalıların buna müsaade etmeyeceğini söylediğini kaydetti.

Habere göre Neofitu, Türkiye’nin “ExxonMobil” şirketinin sondaj gemisini engellemeye cesaret edemeyeceğini; ancak sözde “MEB” içerisinde “yasadışı sondaj” yapabileceğini iddia etti.

Haberde, “Fatih sondaj gemisinin şu anda Antalya’da olduğu ve işbaşı yapmaya hazırlandığı; eldeki bilgilerin de ilk hedefin Alanya açıkları olduğu ve “Oruç Reis” adlı sismografi gemisinin de “Fatih” gemisine eşlik edeceği belirtildi.