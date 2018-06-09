Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95876
ALTIN
186.619
DOLAR
4.4674
STERLİN
5.9907
EURO
5.2589
Sıcak su mu, soğuk su mu sağlıklı?
Sıcak su mu, soğuk su...
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Hızlı yürümek ömrü uzatıyor
Hızlı yürümek ömrü uzatıyor
banner34

ExxonMobil’in sondaja acele ettiği öne sürüldü

ExxonMobil şirketinin Avrupa, Rusya, Hazar, Asya, Pasifik ve Ortadoğu operasyonlarından sorumlu Başkan Yardımcısı Tristan Aspray dün Güney Kıbrıs’ta Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüştü.

09 Haziran 2018 Cumartesi 15:04
ExxonMobil’in sondaja acele ettiği öne sürüldü

Rum tarafının tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge”deki 10’uncu parselde iki önemli sondaj için son düzlüğe giren ExxonMobil şirketinin Avrupa, Rusya, Hazar, Asya, Pasifik ve Ortadoğu operasyonlarından sorumlu Başkan Yardımcısı Tristan Aspray dün Güney Kıbrıs’ta Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüştü.

Alithia haberi manşetten; “ExxonMobil Acele Ediyor… Hükümete, 10’uncu Parsele Sondaj Matkabını Eylül’den İndirmeye Hazır Olduğunu Bildirdi…TOTAL, Yakıcı 3’üncü Parseli de Dışlamadan, Başka Parsellere de Katılmaya Büyük İlgi Duyuyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Aspray’ın Hristodulidis ile de görüşmesinde ExxonMobil’in Doğu Akdeniz’deki varlığının siyasi etkilerinin ele alındığının açık olduğuna dikkat çeken gazete edindiği bilgilere dayanarak, şirketin Rum yönetimine, hazırlıklarını neredeyse tamamladığını ve her şey normal seyrederse 10’uncu parseldeki sondajına daha önce planlandığı gibi Ekim’de değil Eylül’de başlamasında hiçbir sorun olmayacağını ilettiğini yazdı.

Habere göre Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis,10’uncu parseldeki “Delfini”, “Antheia” ve “Glafkos” hedeflerinde gerekli jeolojik ve jeofizik incelemelerin tamamlandığını, Mısır’ın Zohr yatağına 100 kilometre mesafede olması nedeniyle, üçüncü tur ruhsat ihalesi sırasında büyük bir rekabete sahne olan parselde peş peşe iki sondaj gerçekleştirileceğini söyledi.

banner39
TOTAL 3’ÜNCÜ PARSELİ DIŞRIDA TUTMADAN BAŞKA PARSELLERLE DE İLGİLENİYOR

Gazete, Fransız TOTAL şirketinin, birkaç gün önce, 8’inci parseli artık İtalyan ENI şirketi ile birlikte yöneteceklerini, başka parsellere de birlikte girmeye hazırlandıklarını açıkladığını kaydetti ve edindiği bilgilere dayanarak, iki şirket arasında 6, 8 ve 11’inci parsel dışında yeni işbirlikleri de ortaya çıkabileceğine işaret etti.

ENI’nin 2, 3 ve 9 numaralı parselde KoGas ile işbirliği yaptığını hatırlatan gazete edindiği bilgilere dayanarak, “3’üncü parsel hakkında devam eden bir görüşme bulunduğuna” dikkat çekti ve “Böyle bir hareket yapılırsa, 4 ay önce ENI-KoGas’ın “Supia” hedefinde sondaj yapmak üzere 3’üncü parsele girmesine müsaade etmeyen Türkiye’ye önemli bir siyasi mesaj olacak” ifadesini kullandı.

Politis; “3 Talep 2 Sondaj… ExxonMobil Henüz İkinci Hedefi Seçmedi” başlıklı haberinde, ExxonMobil’in sondaj yapacağı ilk hedefin “Delfini” olacağını, ancak ikinci sondaj hedefini daha sonra kararlaştıracağını, zaman kaybetmemek için her üç hedef için de başvuru yaptığını yazdı.
Gazete, Aspray’ın dün Hristodulidis ve Lakkotripis ile de görüşme sebebinin, her üç hedef için de izin başvurusu yapma kararını iletmek ve Rum Çevre ve Çalışma Denetleme dairelerinin onaylarının gecikmemesi için yardım istemek olduğunu yazdı.

Politis, Alithia’dan farklı olarak, ExxonMobil’in “sondajı hızlandırmak niyetinde olmadığını, bunun için zaman olanağı da bulunmadığını, bugünkü şartlar gereği Delfini’deki sondajın Kasım ayı içerisinde olacağını ve tamamlanmasından sonra ikinci hedefe 2019 başlarında başlanabileceğini” yazdı.
Gazete, ExxonMobil’in Güney Kıbrıs’taki ofisinden bir kaynağın dün Rum Haber Ajansı’na (KİPE) sondaj planlamasının normal şekilde devam ettiğini söylediğini de ekledi.

Haravgi haberi; “10’uncu Parselde Peş Peşe İki Sondaj” başlığı altında özetledi. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Washington temaslarını tamamlayan Neofitu Paris’e gidecek
Washington temaslarını tamamlayan Neofitu Paris’e gidecek
Rum Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçilere KKTC’deki tarihi yerleri ziyaret etmemesini talep etti
Rum Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçilere KKTC’deki tarihi yerleri ziyaret etmemesini talep etti
Güney’de uluslararası çocuk pornosu çeteleri…
Güney’de uluslararası çocuk pornosu çeteleri…

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim