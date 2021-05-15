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Faneromeni binası için piyasa değerinde kira ödenecek

“Kıbrıs Üniversitesi” Mimarlık Fakültesi’nin taşınacağı, Surlariçi’nde bulunan Faneromeni binası için piyasa değerinde kira ödeneceği bildirildi.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:29
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Faneromeni binası için piyasa değerinde kira ödenecek

Fileleftheros gazetesi, Başpiskoposluğun başta kirada indirim yapacağını ima ettiğini; ancak nihayetinde kiranın “Kıbrıs Üniversitesi” tarafından ödeneceğini yazdı.

Gazete, binadaki restorasyon çalışmaları için 5-6 milyon Euro’luk finansmanın da Rum Hükümeti tarafından karşılanacağını kaydetti.

Öğrencilerin kalması için yapılacak ve çokça tartışma konusu olan yurtlar için ise, iki binanın seçildiğini ve hükümetin bunları Lefkoşa Rum Belediyesi adına satın alacağını belirten gazete, 100 kadar öğrencinin kalabileceği bu binaların bedelinin de 7 milyon Euro civarında olduğunu yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Faneromeni Binası
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