Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Zorla adam kaçırıp tehdit etti... "Seni öldürürüm"
Zorla adam kaçırıp tehdit etti......
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu kalacak!
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu...
6 ay hapis cezası!
6 ay hapis cezası!
18 ay hapis cezası aldı
18 ay hapis cezası aldı

Feci iş kazası!

Güney Kıbrıs’ta biçerdöverle tarlalarını süren 61 ve 53 yaşlarındaki iki şahıs, biçerdöverin devrilmesi sonucu hayatlarını kaybettiler.

12 Temmuz 2022 Salı 13:23
1152 Okunma
Feci iş kazası!
banner48

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Baf’ın “Stroumpi” (Strumbi) köyünde aynı biçerdöverde tarlalarını süren iki kişinin, biçerdöverin devrilmesi sonucu bulundukları kabinde ezilerek hayatlarını kaybettiklerini yazdılar.

Yaşları 61 ve 53 olan, ortak olmalarının yanı sıra aynı zamanda arkadaş da olan şahısların, biçerdöverin yokuş aşağı kayması ve ters dönerek kabin üzerine devrilmesi sonrasında hayatlarını kaybettiklerini aktaran gazete, şahısların cesetlerinin yoğun uğraşlar sonrasında bulundukları yerden alınabildiğini de aktardı.

Anahtar Kelimeler:
Iş KazasıBiçerdöverGüney Kıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucuya rekor hapis cezası
Uyuşturucuya rekor hapis cezası
NATO zirvesinin sonuçları tedirgin etti
NATO zirvesinin sonuçları tedirgin etti
Baf’ta bir apartmanın balkonu yıkıldı, üç işçi ağır yaralandı
Baf’ta bir apartmanın balkonu yıkıldı, üç işçi ağır yaralandı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim