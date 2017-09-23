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Fedonas Fedonos yine gündemde

Fedonos, Rum Ortodoks Kilisesi ile birlikte Yeroşibu’da büyük bir yatırım yapmakta olan Macar şirketinin sahibinin, parayı, porno sektöründen kazandığı açıklaması üzerine ise Başpiskopos II. Hrisostomos’u “sinirlendirdi.”

23 Eylül 2017 Cumartesi 14:04
Fedonas Fedonos yine gündemde

Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos, Güney’de kalan Türk mallarıyla ilgili yaşanan usulsüzlüklerle ilgili açıklamasının ardından şimdi de siyasi parti başkanları, bir milletvekili, büyükelçiler ve devlet kurumu yöneticileri ile ilgili yeni skandal, usulsüzlük ve yasa dışı uygulamalarla ilgili açıklamalarıyla gündeme geldi.

Fedonos, Rum Ortodoks Kilisesi ile birlikte Yeroşibu’da büyük bir yatırım yapmakta olan Macar şirketinin sahibinin, parayı, porno sektöründen kazandığı açıklaması üzerine ise Başpiskopos II. Hrisostomos’u “sinirlendirdi.”

Alithia, “Fedonas’tan Yükselen Suçlamalar” başlığıyla birinci sayfasından duyurduğu, iç sayfasında detaylandırdığı haberinde Fedonas Fedonos’un “Alfa Kipru” ve “Sigma” televizyonlarına söylediklerine ve çeşitli muhatapların cevaplarına yer verdi.

“PEKİN BÜYÜKELÇİSİ RÜŞVETÇİ, PARİS BÜYÜKELÇİSİ ARKEOLOJİK ESER KAÇAKÇISI”

Habere göre Rum yönetiminin yurtdışındaki büyükelçiliklerinde usulsüzlükler yapıldığını söyleyen Fedonos (Pekin’deki büyükelçilikte) “en az iki yetkili Çinlileri pasaport ve daimi ikamet almak üzere Kıbrıs’a göndermek için rüşvet alıyor. Paris büyükelçimizin Baf’ta üç arkadaşı var. Bunlar arkeolojik eser toplayıp kendisine gönderiyor, o da satıyor” dedi. 
Rum Dışişleri Bakanlığı ise Fedonos’un Pekin ve Paris büyükelçileriyle ilgili söylediklerinden haberdar olmadığını, elinde bilgi-belge varsa polise ve bakanlığa bilgi vermesini istedi.

“KARA PARA AKLAYAN VE EVİNİ BEDAVADAN YENİLEYEN PARTİ BAŞKANLARI"

Bir siyasi parti başkanının, vergi beyanında bulunmamak için bir iş adamından, kendisine arazi satmasını ve karşılığında kara para kabul etmesini istediğini söyleyen Fedonos, başka bir parti başkanının da taşocağı ile ilgili bir meseleyi halletmek için evini bedavadan yenilediğini anlattı.

Baf Belediye Başkanı, halen milletvekilliği yapan bir kişi ile kardeşinin de bir arazinin imtiyazlı bölgeye dahil edilmesi için 150 bin Euro aldığını söyledi.

TAPUSUZ MALA SAHTE BELGEYLE DEVİR

Fedonos, Rum Tapu Dairesi eski müdürünün rüşvet karşılığında sahte belge düzenleyerek tapusu olmayan bir arazinin devir işlemini yaptığını ve hiçbir zaman satın almadığı arazinin sahibi göründüğünü anlattı. Bunun üzerine eski müdür Andreas Hristodulu, suçlamaların kendisiyle ilgili olmadığını belirterek Fedonos’tan, “herkes aynı kefeye konulmasın diye, elindeki isimleri açıklamasını” istedi.

VERGİ USULSÜZLÜĞÜ, BUDANMIŞ PANAMA BELGELERİ LİSTESİ

Fedonas Fedonos, Güney Kıbrıs’ta tarafında kayıtlı bir şirketten, Virgin Adaları’na yatırılan paralarından vergi istenmediğini, bir siyasi şahsiyetin söz konusu şirketten vergi alınmaması için devreye girdiğini söyledi. Ünlü Panama Belgeleri’ndeki Rumlarla ilgili listenin “çok büyük isimler içerdiği için budandığını” söyleyen Fedonos, Şehircilik Dairesi eski müdürünün de görevde olduğu dönemde mal varlığını 8-10 milyon Euro artırdığını anlattı.

Fedonos, Sigma TV’nin “Horis Peristrofes” (dobra) isimli programında Rum Ortodoks Kilisesi’nin Yeroşibu’daki arazisinde büyük bir yatırım için işbirliği yaptığı “ATUM Developments Ltd” isimli şirketin Macar sahibi iş adamı Sandor Kenyeres’in de parayı, porno sektöründen elde ettiğini, buna rağmen Başpiskoposluk binasına girip çıkabildiğini de söyledi.

II. HRİSOSTOMOS “AHLAKSIZLIĞA GELMEM”

Fedonos’un sözlerine çok “sinirlenen” II. Hrisostomos, aynı televizyon kanalının başka bir programına katılarak Fedonos’u çocukluğundan beri tanıdığını, Kilise arazisine yatırım yapmak isteyen biri hakkında bildiği şeyler varsa önce gidip kendisine anlatması gerektiğini söyledi.

Ardından program sunucusunu hedef alarak “kurguladığınız bu sahne ne belediye başkanına, ne size ne de kanalınıza onur kazandırır. Kilise’yi vurmak istiyorsunuz ama kendinizi vuruyorsunuz. Kilise çok yüksektedir. Sizden de gazetecilerden de sayın belediye başkanından da korkmaz” dedi. II. Hrisostomos “Açık bir insanım, yayınlardan korkmam ama ahlaksızlığa da gelmem” diyerek telefonu kapattı.

Sigma CEO’su Hrisanthos Çurullis ise II. Hrisostomos’un “çok kötü bir zamanda konuştuğunu” söyledi ve “taş atmaya karar verdiğinde çok dikkatli olmalıdır, özellikle de kendisinin camdan evde yaşadığını biliyorken” uyarısında bulundu.

ATUM Developments Ltd de şirket sahibi Sandor Kenyeres ve şirketi hakkında kamuoyuna “yalan, kötü niyetli, mesnetsiz, zarar verici onur kırıcı, aşağılayıcı açıklamalar” yaptığı gerekçesiyle Fedonos hakkında yasal işlem başlatacağını açıkladı.

Fileleftheros haberi “Panama Belgeleri Listesini Budadılar… Fedonas Fedonos’tan, Siyasileri ve İş Adamlarını Karıştırdığı Yeni Bombalar” başlığı altında detaylandırırken Haravgi, “Başpiskopos Ahlaksızlığa Gelmez” başlığı altında özetledi.

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