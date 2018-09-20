“Fetine'yi Ararken” güneyde gösterilecek

Kıbrıslı Türk Yeliz Şükrü'nün yazıp yönettiği, “Fetine'yi Ararken” isimli belgeselin, 23 Eylül’de Güney Kıbrıs’ta gösterileceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Fetine'yi Ararken” isimli belgeselin, 1.Uluslararası Belgesel ve Kültür Festivali çerçevesinde, 23 Eylül Pazar günü, Lefkoşa’nın Rum kesimine bağlı Eğlence semtindeki “Skali” isimli amfi tiyatroda, gösterileceğini yazdı.

Habere göre etkinlikte Yeliz Şükrü, ana karakter Pembe Menteş ve yapımcı Stavros Papayeorgiu da yer alacak.