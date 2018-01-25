Fiber optik kablolarının kopması sıradan olaylar

Güney Kıbrıs denizaltı fiber optik telekomünikasyon kablolarından ikisinin aynı zamanlarda kopması ve bunun şüphe uyandırması nedeniyle yapılan açıklamada, “denizaltı fiber optik kablolarının kopması olayının sıradan olduğuna” dikkat çekildiği belirtildi.



Alithia gazetesi, Rum Elektronik İletişim Düzenleme Kurulu yetkilisinin konu hakkındaki açıklamalarına yer verdi.



Habere göre söz konusu yetkili, denizaltı fiber optik telekomünikasyon kablolarının kopması olaylarının sıradan olduğunu, son yaşanan olayın ise iki farklı denizaltı fiber optik kablosunda aynı anda sorun çıkmasına dayandığını ifade etti.



Aynı yetkili, açıklamasında ayrıca, denizaltı fiber optik kablolarında ortaya çıkan sorunların, balık avlama bölgelerinde hareket eden teknelerden ve geçen gemilerden dolayı ortaya çıkmasının mümkün olduğunu belirtti.



Bu olayda bir kastın olup olmadığı şeklindeki soru üzerine, geçmişte de kasti olayların gözlemlenmediğini belirten yetkili, çoğu soruna teknelerin neden olduğunu ifade etti.