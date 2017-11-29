Fileleftheros Gazetesi: “Krizin içinde seyahat"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7-8 Aralık tarihlerinde, Yunanistan’ın başkenti Atina’ya yapacağı ziyaret bugünkü Rum basınına yansıdı.

Fileleftheros gazetesi “Krizin İçinde Seyahat… Erdoğan, İç Cephede Ağır Eleştiriler Yapılırken Gelen Hafta Atina’da Olacak” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Erdoğan’ın iç cephede, ailesinin faaliyetleriyle ilgili ağır eleştirilere maruz kaldığı bir dönemde, Atina’ya ziyaret düzenleyeceğini yazdı.

Gazete, Erdoğan’ın ziyaretinin Yunanistan için olduğu kadar, Güney Kıbrıs için de, özellikle milli meseleler bağlamında önem arz ettiğini kaydederken, ziyarette, Kıbrıs sorunuyla ilgili, Güney Kıbrıs’taki Başkanlık seçiminin hemen ardından, müzakerelerin yeniden başlamasına ivme kazandıracak adımlar atılmasının beklentisi içerisinde olunduğunu belirtti.