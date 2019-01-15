Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
WhatsApp'ta yeni hata! Eski mesajlar yeniden ortaya çıkıyor…
WhatsApp'ta yeni hata!
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı artık bir yumurtaya ait
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı
Google Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Nokia 6.2 geliyor! Tüm özellikleri belli oldu
Nokia 6.2 geliyor!
Dünyada bir ilk: 1 TB kapasiteli SDXC hafıza kartı
Dünyada bir ilk
banner40

Fileleftheros, Türkiye'nin Akdeniz’in yarısını bağladığını iddia etti

Fileleftheros, Türkiye’nin Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin faaliyetleri ve askerî tatbikat icra etmek üzere yayımladığı Navtexlerle “Akdeniz’in yarısını bağladığını” iddia etti.

15 Ocak 2019 Salı 18:23
Fileleftheros, Türkiye'nin Akdeniz’in yarısını bağladığını iddia etti

Haberde Türkiye’nin son Navtexleri ile Doğu Akdeniz’in 90 bin kilometrekarelik bölümünü, yani Kıbrıs ile Rodos arasındaki deniz bölgesinin tamamını “geçen pazardan öbür güne kadar” bağladığı kaydedildi.

Gazete, Türkiye tarafından bağlanan bölgenin Baf kıyılarının 25 kilometre açıklarından başlayıp Batı’dan Rodos kıyılarına 75 kilometre, Kuzey’de Türkiye kıyılarından Meis Adası’na 15 kilometre, Güney’de de 4, 5, 6 ve 7 numaralı parselleri kapsayıp Yunanistan, Mısır ve Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği MEB bölgelerinin kuzey kesişme noktasına kadar ulaştığını belirtti.

banner41
Türkiye’nin dün de tatbikat icra etmek için Kıbrıs’ın güneyini Ocak sonuna kadar bağladığı bir Navtex yayımladığını kaydeden gazete bu Navtex ile bağlanan bölgenin 8’inci parseli kapsadığından “siyasi mesaj” maksatlı olduğunu öne sürdü.

Habere göre Türkiye’nin Navtex’inin kapsadığı 8’inci parsel; bugünlerde Nautical Geo isimli araştırma gemisinin, Total-ENİ şirketleri (6, 8, 11’inci parseller) ve ExxonMobil-Quatar Petroleum (10’uncu parsel) konsorsiyumunun sonraki hedefleri ile Rum yönetiminin, gelecekteki ruhsatlandırmaları için (7’nci ve 12’nci parseller) 15 Şubat’a kadar sürecek araştırmalarını yapacağı alan içerisinde bulunuyor.

Rum Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin anında karşı-Navtex yayımladığı ancak Türkiye’nin yeni açıklamasıyla Rum tarafının karşı Navtex’ini iptal etmeye çalıştığı da habere eklendi. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAkdeniZHaberGüney Kıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2019’da Kumarhanelerden 4 Milyon Euro’luk Gelir Bekleniyor
2019’da Kumarhanelerden 4 Milyon Euro’luk Gelir Bekleniyor
Aracında av tüfeği ile öldürüldü
Aracında av tüfeği ile öldürüldü
Güney Kıbrıs’ta Türkçe Öğrenimine İlgide Düşüş
Güney Kıbrıs’ta Türkçe Öğrenimine İlgide Düşüş

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim