Fileleftheros’a göre “Tünelin ucunda ışık görünmüyor”

Edindiği bilgilere dayanarak, Berlin sonrası prosedürün nasıl ilerleyeceğinin önümüzdeki hafta ortaya çıkacağını kaydeden gazete, gerek BM’nin gerek Kıbrıs’taki iki liderin, Berlin’in sonucunu “yetim bırakmamakta” kararlı olduğunu, bu nedenle de önümüzdeki dönemde “Kıbrıs sorunundaki çabanın KKTC’deki cumhurbaşkanlığı seçimine kadar nasıl canlı tutulacağına dair temas ve istişareler yapılacağını” kaydetti.

“MÜZAKERELERİN YENİDEN BAŞLAMASI PERSPEKTİFİNİN BELİRSİZ OLDUĞU BU KONJONKTÜRDE TEKNİK KOMİTELER YENİDEN CANLANDIRILMALI”

Gazete, başka bir haberinde, BM Barış Gücü Basın Sözcüsü Alim Sıddık’ın, Kıbrıs’taki iki tarafın, bütün iki toplumlu teknik komitelerin yeniden canlandırılması çabalarına ve bu komitelere gerekli kaynakları ve siyasi desteği vermeye devam etmesi gerektiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Sıddık, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada BM’nin, liderleri, daha çok Güven Yaratıcı Önlem (GYÖ) üzerinde çalışmaya teşvik ettiğini, bu çabalarında da kendilerine yardım ve destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Sıddık bir soruya karşılık “müzakerelerin yeniden başlaması perspektiflerinin belirsizliğini koruduğu bu konjonktürde teknik komitelerin rolü vardır. İki toplumun daha da yakınlaşması, pratik ve özlü iki toplumlu inisiyatifler uygulanması ve artan diyalog için desteğin artırılması açısından önemli araçtırlar. Bu açıdan, artan faaliyet ve inisiyatifleri sebebiyle teknik komitelerin yeniden canlanma emareleri önemlidir” dedi.

Gazete BM’nin, teknik komitelerin güçlü noktalarının ve karşılaştığı meydan okumaların değerlendirilmesi maksadıyla katılımcı bir prosedürde, tarafların ve teknik komite üyelerinin görüşlerini de alarak bir değerlendirme yaptığını, yılsonuna kadar tamamlanacak bu değerlendirmeden elde edilecek verileri, teknik komiteleri güçlendirme ve daha verimli hale getirme çabalarında taraflara çeşitli tavsiyelerde bulunmak üzere kullanacağını yazdı.

JUNCKER: “BU LASTİK ŞEYİN GERÇEK HAYRANI DEĞİLİM”

Alihtia, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in, görevinin son gününde Brüksel’de yayımlanan “Politico” isimli yayın için yazdığı notta “Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ümidi ile yaşadığını” belirtirken, hellim konusundaki gerçek görüşünü de açıkladığını yazdı.

Habere göre Juncker “Komisyon başkanı olarak bir AB üyesi ülkeye ilk resmî ziyaretimi, bir ömür yetecek kadar çok hellim yediğim (onlara söylemedim ama, bu lastik şeyin gerçek hayranı değilim) Kıbrıs’a gerçekleştirdim. Kişisel olarak, Ada’nın yeniden birleştiğini henüz görmemiş olmanın büyük üzüntüsünü yaşıyorum ama bir gün olacağı ümidiyle yaşıyorum” ifadelerini kullandı.